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Policía traslada la agresión al seguidor del Racing a la Oficina de Deportes por protocolo

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Santander, 22 mar (EFE).- La Policía ha trasladado "por protocolo" a la Oficina Nacional de Deportes la agresión a un aficionado del Racing que murió a consecuencia de ello, porque tanto la víctima como el presunto agresor llevaban camisetas de distintos equipos de fútbol, si bien la agresión no fue en el contexto del partido que enfrentó al club cántabro y al Albacete.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, lo ha dicho así a los periodistas al ser preguntado por este suceso, que se produjo tras una discusión entre la víctima, que era un aficionado del Racing, y el detenido, que vestía una camiseta del Albacete.

De este suceso se ha dado cuenta a la Oficina Nacional de Deportes, según informaron el fin de semana la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha explicado hoy que se ha hecho así siguiendo el protocolo, dado que tanto la víctima como el detenido llevaban camisetas de equipos de fútbol diferentes, y por si pudiera haber "una agravante en el entorno de la violencia en el deporte".

Casares ha puntualizado, no obstante, que el detenido no iba al partido que enfrentó al Racing y al Albacete el sábado, cuando ocurrieron los hechos, y que lo sucedido "no fue en el contexto del partido".

"Parece indicar, por esa primera investigación inicial, que ha sido una mala fortuna, un golpe que ha acabado con la caída", ha señalado el delegado del Gobierno.

El informe inicial de la Policía refleja, según ha indicado Casares, que varios aficionados del Racing y el supuesto agresor se encontraron y hubo una riña por un motivo que se desconoce.

Fue sobre las 16.00 horas del sábado, cuando se recibió la alerta en el 091 informando de una agresión en la calle de Santander.

Inmediatamente se trasladaron al lugar dotaciones de Policía Nacional y localizaron en la plaza Simón Cabarga de la ciudad a dos hombres que estaban asistiendo a otro.

La víctima estaba tumbada en la calle y con una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Instantes después, se personaron en el lugar servicios sanitarios que prestaron la primera asistencia in situ al herido, para proceder a su traslado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció.

Los agentes policiales identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraba el presunto agresor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Una vez que la Policía ha concluido el atestado, el detenido ha pasado hoy a disposición de la titular de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de la capital de Cantabria, que se encontraba de guardia en el momento de los hechos.

EFE

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ksm/ppc7og

(Foto)

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