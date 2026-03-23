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Graham Hansen: "Los buenos recuerdos en la Liga de Campeones son como una adicción"

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Barcelona, 23 mar (EFE).- La delantera del Barcelona Caroline Graham Hansen ha asegurado que tiene "muchísimos buenos recuerdos" en la Liga de Campeones y que esta experiencia le da una motivación extra "para intentar que vuelva a suceder, porque es como una adicción".

A dos días de enfrentarse al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, la internacional danesa ha explicado que "simplemente desea experimentar esa sensación tan a menudo como sea posible", algo que "cualquier jugadora europea que milita en un gran equipo quiere lograr al final de la temporada".

En una entrevista publicada este lunes en la página web de la UEFA, Graham Hansen ha señalado que cada temporada afronta la 'Champions' "con la intención de ganarla", porque es "la competición de clubes más importante" y enfrenta a "las mejores jugadoras y los mejores equipos durante la temporada".

Una lista en la que el Barça destaca como el equipo más exitoso de los últimos tiempos, tras haber competido en seis de las siete finales más recientes y haber ganado el título en tres ocasiones.

"Ahora llegamos a los cuartos de final, son los partidos importantes y mucha gente viene a ver nuestros partidos, incluso más ahora. Tenemos muchas ganas de volver a la acción", ha comentado la dorsal '10' del conjunto azulgrana, que disputará el partido de vuelta de los cuartos de final en el Spotify Camp Nou el 2 de abril.

De hecho, el Barcelona ha superado la eliminatoria de cuartos de final en las últimas seis temporadas, y en todas ellas ha acabado clasificándose para la final.

En el curso 2021-22, las azulgranas también se cruzaron con el Real Madrid en cuartos de final (1-3 y 5-2) y disputaron la vuelta en el coliseo de Les Corts, en un encuentro que registró el récord de asistencia más alto del fútbol femenino, con 91.553 espectadores.

Con todo, Graham Hansen se ha mostrado convencida de que "nadie va a regalar nada" y ha remarcado la importancia de "controlar las emociones" para equilibrar "el deseo de ganar y la preparación" para no dejarse llevar por el exceso de motivación en Europa.

"Te da ese toque extra de nerviosismo que te ayuda a rendir aún mejor. Disfruto mucho de estas noches, se nota en todas las jugadoras con las que juegas o contra las que juegas, para ellas también significa mucho", ha añadido. EFE

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