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El Atlètic Barceloneta se reencuentra con su pasado para afianzar su futuro

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Barcelona, 23 mar (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta se reencontrará este martes (20:30 horas CET, -1 GMT) con el Novi Beograd serbio, su verdugo en los penaltis de la última semifinal, en busca de afianzar un futuro que, tras el triunfo en Brescia (11-13), pasa por alcanzar la Final a Cuatro.

El conjunto marinero, único representante español en la máxima competición continental tras la eliminación del Keio Sabadell en la primera fase, intentará refrendar ante su público en la piscina de Sant Sebastià el excelente momento de forma que atraviesa.

Desde el triunfo ante el cuadro transalpino, cimentado en un tramo final del segundo cuarto donde encadenó un parcial de 0-4, con Bernat Sanahuja, autor de tres goles, liderando la producción ofensiva, y con Unai Aguirre sosteniendo al equipo bajo palos con 12 intervenciones, el cuadro marinero descorchó un tramo de temporada que les ha reafirmado.

Después llegó la conquista de su vigésimo segunda Copa del Rey en 40 ediciones ante el gran aspirante Keio Sabadell (11-5) y lo más reciente el triunfo sin paliativos ante el mismo rival (8-18) para atar virtualmente la primera plaza de la fase regular de la División de Honor masculina.

El conjunto barcelonés encara ahora un nuevo desafío: medirse a su pasado para reafirmarse como candidato a repetir presencia en la Final a Cuatro por novena vez desde la temporada 2012-2013.

El Novi Beograd siempre se le ha atragantado en los momentos decisivos. La derrota en penaltis de la temporada pasada se suma a la de 2023, cuando el Atlètic Barceloneta también quedó a las puertas de la final frente al mismo rival (12-10).

El equipo serbio llega en buena forma tras arruinarle la fiesta al Olympiacos griego en la jornada inaugural (12-10), prolongando la racha negativa del cuadro heleno que culminó con su eliminación de la Final a Cuatro la temporada pasada.

Con un plantel repleto de campeones olímpicos y continentales como Milos Cuk, su capitán, Vasilije Martinovic o Nikola Lukic, gran parte de su suerte recae en la inspiración del portero Milan Glusac, autor de 12 paradas en la primera jornada. El duelo entre Glusac y Unai Aguirre podría decidir qué equipo se queda como líder en solitario del Grupo A.

En el otro enfrentamiento del grupo, el Olympiacos, dirigido por el exentrenador marinero Elvis Fatovic, y el Brescia deberán dejar atrás sus derrotas iniciales para empezar a sumar en una fase con seis partidos en la que solo los dos equipos con más puntos avanzarán a las semifinales.

Ya el miércoles se disputará el Grupo B. El Pro Recco italiano, donde milita Álvaro Granados y que mantuvo su racha invicta en la prueba más exigente hasta el momento ante el vigente campeón Ferencvaros (9-13), buscará asaltar el liderato en solitario frente al Mladost croata, que ganó al Hannover alemán (12-8).

Por su parte, el Ferencvaros, que sufrió su primera derrota en tiempo reglamentario en 23 meses y la primera en Budapest desde mayo de 2023, querrá que el Hannover, considerado la "cenicienta" europea, sea su paño de lágrimas para lograr el primer triunfo de la segunda fase y mantener intactas sus opciones de revalidar el título. EFE

avm/fa/jpd

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