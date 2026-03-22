Puente publica vídeos para mostrar la complejidad de las obras en la vía del AVE a Málaga

Madrid, 22 mar (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha publicado este domingo en sus redes sociales vídeos y fotografías para mostrar "la magnitud y complejidad" de las obras para la reparación de la vía del AVE a Málaga.

En dos publicaciones este domingo en la red social X el ministro ha subido vídeos y fotografías de los trabajos que se desarrollan junto al terraplén de Álora, donde se están moviendo 150.000 metros cúbicos de tierra y operan durante 24 horas al día un total de 75 personas y 25 máquinas.

"Mejor que cualquier explicación aquí tenéis un vídeo que permite hacernos una idea de la magnitud y complejidad de esta obra. A ver si esto le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga. Si no, le invito a que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra", ha dicho el ministro.

En publicaciones en redes sociales el ministro ha insistido esta semana en que la situación en la zona de Álora donde se desprendió el talud por las lluvias de febrero era "muy compleja", porque además hay otro muro en la parte superior que sostiene una línea de electricidad "que tiene que pervivir".

Según ha explicado Puente, los técnicos se han visto obligados a desmontar completamente el talud, sacar toda la tierra y desmontar el muro para darle una solución "definitiva y segura" a la línea.

Además ha subrayado que se están empleando "todos los medios posibles" en turnos de 24 horas los siete días de la semana y que a "mediados o finales" de abril habrán terminado las obras.

Puente ha insistido en que las posibilidades "están limitadas por la física" porque no pueden meter más máquinas, trabajadores o más horas, por lo que tardarán "lo que humanamente se pueda tardar" para poner la vía en servicio "con las máximas garantías de seguridad". EFE

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