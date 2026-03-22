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Korrika 2026 llena Pamplona y su comarca de color y reivindicación por el euskera

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Pamplona, 22 mar (EFE).- La Korrika ha vuelto a convertir a Pamplona y su comarca en una fiesta multitudinaria por el euskera en su edición de 2026, con miles de personas arropando el relevo ininterrumpido del testigo (‘lekuko’) por calles y barrios de la capital navarra.

La carrera popular, organizada por AEK y que cada dos años recorre los territorios en los que a los dos lados de los Pirineos se habla euskera, ha atravesado la ciudad entre música, bailes y consignas a favor de la lengua, en una jornada que ha mezclado reivindicación, emoción y ambiente festivo.

Tras más de 700 kilómetros recorridos desde que el pasado jueves arrancara en Atharratze (País Vasco francés), la mayor parte del bagaje ha discurrido hasta hoy por tierras navarras, un periplo que ha llevado al ‘lekuko’ que abre la marcha desde el norte al sur por la parte oriental de la Comunidad en los últimos tres días.

Como es habitual en toda la marcha, a lo largo del recorrido, ikastolas, euskaltegis, peñas, asociaciones vecinales y clubes deportivos que habían patrocinado kilómetros han tomado el relevo, en muchos casos con sus propios carteles y banderas reivindicativas.

La mayoría lo eran en favor del euskera pero también los había alusivos a problemas laborales locales o a la política internacional y a la nacional, con la petición del agrupamiento de los presos de ETA y de su amnistía.

Como antes habían hecho alcaldes de otros consistorios, representantes institucionales del Parlamento de Navarra -con su presidente, Unai Hualde, a la cabeza, acompañado de parlamentarios de EH Bildu y Geroa Bai-, del Gobierno foral a través de Euskarabidea -con la presencia del consejero Mikel Irujo- y del Ayuntamiento de Pamplona, con el primer edil Joseba Asiron han corrido en cabeza.

Su participación, junto a la de numerosos colectivos sociales y culturales que han patrocinado distintos kilómetros, simbolizaba el respaldo plural a una iniciativa que, desde sus inicios, financia la labor de los euskaltegis y promueve el aprendizaje y uso social del euskera.

Aún quedaba más de una hora de paseo por la ciudad de la Korrika, que saldrá por el barrio de San Jorge hacia Arazuri ya por la tarde, con el sonido constante de ánimo de la expresión “Tipi-tapa” que evidencia el avance continuo del euskera.

La carrera continuará esta tarde hacia Estella y abandonará Navarra por Viana ya de madrugada camino a tierras alavesas.

Será el próximo domingo cuando finalice la Korrika 2026 en Bilbao con la lectura, como es tradición, del mensaje guardado en el interior del testigo y que habrá recorrido con esa reivindicación 2.175 kilómetros atravesando las calles de 460 localidades con 3.436 relevos ininterrumpidos en once días. EFE

(Foto)

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