Arturo Ruiz: Han dominado muy bien el rebote pero hemos competido

València, 22 mar (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó tras la derrota de su equipo este domingo en la cancha del Valencia Basket por 107-91 que aunque les dominaron claramente en el rebote lograron competir y dijo que deben seguir por este camino.

"El partido ha estado marcado por el nivel físico que ha impuesto el Valencia desde el minuto 1. Han dominado muy bien el rebote pero hemos competido", destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Hemos conseguido igualar la segunda parte. Hemos tenido solo dos perdidas en la segunda parte y hemos batido nuestro récord de asistencias, con 24, lo que implica que el equipo está creciendo en la idea de compartir el balón y de jugar como equipo pese a tener malos momentos. Debemos seguir trabajando de cara a los siguientes partidos", señaló.

Ruiz, que dio las gracias a los seguidores que les acompañaron en València, se mostró satisfecho por el regreso a la competición tras cuatro meses de Jovan Kljakic

"Cuando construimos la plantilla, él y Elias (Valtonen) eran muy importantes para nosotros en los intangible y como gente que lucha cada balón y se identifica con el equipo. Estamos muy contentos aunque todavía no está al 100%. Hace diferentes posiciones, nos da nivel físico y al principio de la temporada lo contábamos como uno de nuestros baluartes", recordó. EFE