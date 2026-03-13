Puente reivindica la "cercanía de alcalde" de Martínez frente a Mañueco que ha "engañado" a Valladolid con Carnero

Durante un acto celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, ante una gran afluencia de personas —según datos del Partido Socialista, 2.000 en el interior y la misma cantidad en el exterior siguiendo el evento a través de pantallas— Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de la ciudad, criticó la gestión de los actuales gobiernos autonómico y municipal, al tiempo que reclamó un cambio de dirección política en la región. Puente señaló que una nueva forma de ejercer el poder debe poner en el centro a los ciudadanos y cuestionó tanto las decisiones del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco como el liderazgo del alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero. Según consignó la fuente original, Puente se pronunció en el acto final de campaña del PSOE en Valladolid, arropando al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

El ministro comenzó recordando el primer acto político que protagonizó Pedro Sánchez en Valladolid en febrero de 2017, durante la campaña de primarias para recuperar la secretaría general del PSOE, evocando ese momento como la consolidación de un liderazgo. Tal como publicó la fuente, Puente resaltó las decisiones tomadas por Sánchez pese a las adversidades, entre ellas el éxito de la moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular y la aprobación de medidas como el aumento del salario mínimo y de las pensiones. Destacó que estos hechos sitúan ahora a España como un referente del progresismo mundial, contrastando con una época en la que los socialistas españoles miraban a modelos exteriores como Olof Palme o Willy Brandt.

El medio informó que, ante los asistentes, Puente incidió en la capacidad de Sánchez para oponerse a políticas internacionales que abogan por el enfrentamiento. Mencionó como ejemplo su negativa a participar en conflictos promovidos por líderes extranjeros, refiriéndose al entonces presidente estadounidense Donald Trump. Este mensaje generó la reacción del público, que coreó de forma colectiva la consigna “No a la guerra”.

En el contexto de la campaña autonómica, Puente defendió el perfil de Carlos Martínez, actual alcalde de Soria, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, alabando su experiencia en la gestión municipal cercana y directa con la ciudadanía. Manifestó que Martínez llega respaldado por su trabajo para frenar la despoblación y por su contacto constante con los vecinos, lo cual, según el ministro, le otorga una visión diferente al modelo que representa Mañueco.

Durante su intervención, Puente acusó a Alfonso Fernández Mañueco de evitar el contacto con la ciudadanía, salvo en periodo electoral, y recordó el episodio de los incendios del pasado verano en Castilla y León. De acuerdo con el testimonio recogido por la fuente, afirmó que fue un mensaje suyo en la red social X el que visibilizó la gravedad de la situación, indicando que si él no lo hubiera hecho público, Mañueco “seguiría en la playa en Cádiz”. El ministro defendió que nunca banalizó la cuestión de los incendios, a pesar de las acusaciones del presidente autonómico al respecto.

En materia de gestión municipal, Puente cargó contra Mañueco por “engañar” a la ciudad al promover a Carnero como alcalde tras las elecciones municipales de 2023. Explicó que tras los comicios, su lista resultó la más votada en Valladolid pero, al no alcanzar mayoría, el Partido Popular pactó con Vox para investir a Carnero. Según detalló la fuente, Puente argumentó que Mañueco apartó a Carnero por considerarlo una potencial competencia, y que el nombramiento del actual regidor supuso para la ciudad lo que describió como una operación de engaño, alegando que Carnero ha dedicado buena parte de su mandato al Senado.

El ministro se refirió a la situación actual de Valladolid, señalando un empeoramiento en la limpieza urbana, incremento de la sensación de abandono y pérdida de dinamismo en la ciudad bajo el gobierno de Carnero. Además, cuestionó la gestión de la movilidad, indicando que la supresión de carriles bici y carriles bus ha provocado una triplicación de los atascos. Criticó que durante tres años no se haya adquirido ningún autobús nuevo para la empresa pública Auvasa, comparándolo con la etapa en la que, bajo su dirección, se renovó la flota. La fuente puntualizó que, pese a estas críticas, el proceso de licitación para la compra de cinco nuevos autobuses aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En lo que respecta a infraestructuras municipales, Puente preguntó por el estado de la reforma prometida del estadio José Zorrilla, mencionando que el actual alcalde ha empleado frases ambiguas sobre el inicio de las obras, una práctica habitual en sus declaraciones según el ministro. Estas afirmaciones, registró el medio, buscaron poner de manifiesto la falta de concreción y avances en proyectos de la actual administración.

En el ámbito de la vivienda, Puente sostuvo que las políticas de la derecha han intensificado los procesos especulativos. Relató que bajo su mandato como alcalde, el número de viviendas gestionadas municipalmente creció de catorce a casi mil, y recordó episodios donde se adjudicaron viviendas de protección a familiares de políticos del Partido Popular. Además, acusó a la candidata del PP en Valladolid, María Pardo, responsable también de la dirección general de Vivienda, de descalificar inmuebles protegidos para permitir su venta en el mercado libre, lo cual, en opinión del ministro, incentiva la especulación a costa del dinero público.

El medio relató que Puente defendió la aportación de los inmigrantes al sostener la población en la comunidad, lamentando que existan discursos que relacionan la inmigración y la ocupación de viviendas con problemas sociales. Vinculó esta retórica al intento de justificar políticas que, argumentó, acaban beneficiando a determinados intereses económicos y han generado el problema que denuncian.

El titular de Transportes animó a los ciudadanos a expresar su descontento electoralmente ante el Partido Popular, al que responsabilizó de prácticas que, sostuvo, pueden devolver a la región a una situación de estancamiento político.

En un plano más cercano al deporte, Puente aseguró su asistencia al partido entre el Real Valladolid y el Leganés en el estadio José Zorrilla y manifestó su confianza en que el club logrará evitar el descenso e, incluso, luchar por el ascenso a Primera División. Expresó su identificación personal tanto con el equipo local como con el proyecto político nacional liderado por Pedro Sánchez, rechazando la existencia de obstáculos insuperables para sus aspiraciones.

A lo largo de su intervención, Puente reiteró la demanda de un gobierno autonómico y municipal más atento a las necesidades cotidianas de la población, centrado en políticas de proximidad, transparencia y gestión eficiente de los recursos, según consignó la fuente. Culpó a los actuales dirigentes del Partido Popular y Vox de deteriorar la calidad de vida en Valladolid y la región, defendiendo la propuesta socialista como alternativa a lo que describe como una etapa de engaños y pérdida de impulso social y económico.