Luis Enrique: "No es posible jugar como el año pasado"

París, 11 mar (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, se mostró satisfecho con la victoria de su equipo en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea y reconoció que el juego no es similar al del año pasado porque "eso no es posible".

"Es cierto que no tenemos nuestra precisión habitual. Todo el rato se nos compara con el año pasado y eso es imposible. Nos gustaría, pero no funciona así", dijo el entrenador.

"Pero somos un equipo resiliente. La resiliencia nos define como equipo y también a nuestra afición", aseguró.

El entrenador aseguró que su equipo sufrió cada vez que el Chelsea les empató, pero destacó la capacidad de sus jugadores a sobreponerse a las situaciones complicadas.

Negó que la plantilla sufra cansancio físico o mental y puso como ejemplo los tres goles marcados en el tramo final.

"Es un tópico de los periodistas. Ayer decían que teníamos problemas físicos y marcamos goles en el final. El año pasado decían que no podíamos ganar la Liga de Campeones porque éramos un equipo muy joven", dijo. EFE

(vídeo)