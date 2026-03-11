Espana agencias

Koldo defiende que "hay cosas" que no le van a poder "quitar" sobre su pasado

Pamplona, 11 mar (EFE).- El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha defendido este miércoles durante la comisión de investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra que "hay cosas" que no le van a poder "quitar" sobre su pasado.

Koldo ha roto su silencio en varias ocasiones durante las intervenciones de los grupos, cuando se había acogido a su derecho a no declarar. La primera ha sido cuando el portavoz de UPN, Javier Esparza, le ha acusado de pasar de "proteger a víctimas de ETA a proteger los acuerdos con EH Bildu".

García le ha respondido: "No puede poner en duda que he defendido los intereses de España. No se lo cree ni usted. Estamos en un país democrático, ya lo siento. No puede decir a la gente qué tiene que votar. Un mínimo de respeto de algunas cosas".

Ha repetido que "el tiempo dará o quitará la razón" y ha pedido "calma y tranquilidad" porque "queda mucho".

"Pueden decir de todo de mí, pero hay cosas que no me van a poder quitar; lo están intentando, pero no lo van a conseguir. Yo ayudo sin esperar nada a cambio y eso lo sabe también usted", ha dicho para referirse a sus colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el turno del PSN, García ha dicho que no puede aclarar nada sobre licitaciones públicas, y en el de Geroa Bai, ha agradecido que las preguntas fueran "acotadas" al tema de la comisión.

Cuando el portavoz del PP, Javier García, ha preguntado por la vida personal de Koldo, este le ha pedido que se ciñera a lo que investiga la comisión: "Me ha citado para hablar de una comisión, no de mi vida, porque no la conoce. No le ha interesado nunca y no le va a interesar ahora porque no va a saber. Para hablar de mi vida hace falta tener empaque".

Una vez finalizado el interrogatorio, Koldo ha apuntado a García que "se le ha olvidado una pregunta".

"No me ha preguntado si conozco a Ana. Usted sabrá, porque yo también la conozco. ¿Conoce Gorráiz? Usted ha estado conmigo y con Ana en Gorráiz", le ha dicho, aludiendo a esta urbanización cercana a Pamplona. No ha dado más datos sobre esa mujer. EFE

