Font: "¿Bartomeu? Habrá otro expresidente como Gaspart que votará al pasado, a Laporta"

Barcelona, 11 mar (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha restado importancia este miércoles al hecho de que un expresidente de la entidad azulgrana como Josep Maria Bartomeu se haya mostrado partidario de un cambio generacional en estas elecciones.

"Ni me perjudica ni me beneficia. Obviamente todos los socios tiene el derecho a votar y han de elegir entres dos opciones: el pasado o el futuro. Seguro que habrá muchos exlaportistas que nos votarán y otros, como el expresidente Joan Gaspart que votará al pasado, votará a Joan Laporta", ha reflexionado.

El aspirante, que hoy ha recapitulado todas las medidas de su programa social en un acto celebrado en su sede electoral, ha dicho alegrarse de que Bartomeu considere ahora que sería bueno dejar el club en manos de una nueva generación que aporte nuevas ideas en la gestión.

"Estamos muy contentos de que después de que él haya sido uno de los máximos exponentes de cómo no se ha gestionar el club, ahora llegue a esta conclusión. Y ojalá que el presidente Laporta llegue también a esta conclusión pronto", ha afirmado.

Y es que Font ha recordado que el próximo domingo "votarán más de 50.000 socios" y que todos tienen "su pasado, su ideología y su pensamiento", pero que lo importante es que haya "una mayoría que vote por el cambio".

"El domingo habrá gente que venimos del 'laportismo', gente que viene del 'nuñismo', gente que viene del 'sandrismo'... y de una vez por todas pasaremos página. Eso no quiere decir que eliminaremos las diferencias entre los diferentes colectivos que entienden el club de diferentes maneras, pero esto es cien por cien compatible con un gobierno que aglutine talento de todas partes y de todas las ideologías. Eso es lo que nos hará imparables", ha sentenciado. EFE