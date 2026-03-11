Espana agencias

Font: "¿Bartomeu? Habrá otro expresidente como Gaspart que votará al pasado, a Laporta"

Guardar

Barcelona, 11 mar (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha restado importancia este miércoles al hecho de que un expresidente de la entidad azulgrana como Josep Maria Bartomeu se haya mostrado partidario de un cambio generacional en estas elecciones.

"Ni me perjudica ni me beneficia. Obviamente todos los socios tiene el derecho a votar y han de elegir entres dos opciones: el pasado o el futuro. Seguro que habrá muchos exlaportistas que nos votarán y otros, como el expresidente Joan Gaspart que votará al pasado, votará a Joan Laporta", ha reflexionado.

El aspirante, que hoy ha recapitulado todas las medidas de su programa social en un acto celebrado en su sede electoral, ha dicho alegrarse de que Bartomeu considere ahora que sería bueno dejar el club en manos de una nueva generación que aporte nuevas ideas en la gestión.

"Estamos muy contentos de que después de que él haya sido uno de los máximos exponentes de cómo no se ha gestionar el club, ahora llegue a esta conclusión. Y ojalá que el presidente Laporta llegue también a esta conclusión pronto", ha afirmado.

Y es que Font ha recordado que el próximo domingo "votarán más de 50.000 socios" y que todos tienen "su pasado, su ideología y su pensamiento", pero que lo importante es que haya "una mayoría que vote por el cambio".

"El domingo habrá gente que venimos del 'laportismo', gente que viene del 'nuñismo', gente que viene del 'sandrismo'... y de una vez por todas pasaremos página. Eso no quiere decir que eliminaremos las diferencias entre los diferentes colectivos que entienden el club de diferentes maneras, pero esto es cien por cien compatible con un gobierno que aglutine talento de todas partes y de todas las ideologías. Eso es lo que nos hará imparables", ha sentenciado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vox pedirá a Ortega Smith su acta en el Congreso "por coherencia" si finalmente lo echan del grupo parlamentario

El secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, afirma que sería razonable solicitar la renuncia al escaño si se consuma la salida de Ortega Smith, quien ya anticipó su intención de permanecer como diputado independiente

Vox pedirá a Ortega Smith

Exteriores repatria a unos 8.000 españoles de Oriente Próximo y asegura que es "la mayor evacuación de la historia"

Exteriores repatria a unos 8.000

Deportistas iraníes piden a la presidenta del COI actuar contra el Comité Olímpico de Irán

Infobae

El nuevo juicio de Maradona se pospone y comenzará en abril

Infobae

Vingegaard: "No esperaba esta locura de etapa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei aterrizó en Madrid:

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

ECONOMÍA

Las fugas de metano del

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España pone el peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

Todo lo que debes saber para reclamar la devolución de los gastos de la hipoteca

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club