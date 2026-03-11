El defensa Pablo Vázquez confía en que el Sporting se enganche al play-off

Gijón, 11 mar (EFE).- El defensa del Sporting Pablo Vázquez aseguró este miércoles, al analizar el momento del equipo antes de medirse al Castellón, que ve al conjunto con "posibilidades ante rivales grandes" y que, pese a que "algunas circunstancias externas pasan factura", se mantiene la confianza en el grupo porque "aquí no se va a rendir ni Dios".

El futbolista rojiblanco afirmó, en rueda de prensa, que la serie de cuatro partidos ante rivales de la zona alta "llega en el momento idóneo para recortar distancias y engancharse a la pelea por el play-off", aunque reconoció que "hay que ser realistas", con el equipo lejos de la zona alta, porque "los de arriba no fallan", mientras que al Sporting le "viene costando más", tal y como analizó el zaguero.

Vázquez también se refirió a la lesión del portero Rubén Yáñez, acontecida la pasada jornada ante el Andorra, que "supone una baja sensible para el equipo", aunque transmitió plena confianza en su sustituto al asegurar que Christian Joel "está preparado y viene mostrando un nivel muy bueno en los entrenamientos".

El valenciano defendió que toda la plantilla debe estar lista para entrar en cualquier momento, porque "la obligación es mantenerse mentalmente preparados para responder cuando se requiera", por lo que consideró fundamental "estar conectado con el equipo" en el día a día.

En ese sentido, puso como ejemplo la reciente actuación del citado guardameta suplente al recordar que Christian Joel "tuvo que entrar en el minuto tres y rindió con solvencia", fruto de estar "debidamente preparado".

Sobre el Castellón, próximo rival de los rojiblancos (domingo, 21:00 horas, El Molinón), Vázquez advirtió que es "uno de los pocos equipos a los que les da igual la racha", ya que se trata de un conjunto "muy valiente, anárquico y ofensivo" que juega "haciendo muchos metros y con mucha intensidad", por lo que espera "un partido muy exigente".

Así lo aseguró en una rueda de prensa posterior al primer entrenamiento de la semana en Mareo, en el que Borja Jiménez no pudo contar con los lesionados Yáñez, Nacho Martín, Cuenca y Loum, además de dosificar a Gelabert, que realizó trabajo individual para gestionar las cargas aprovechando que no podrá competir ante el Castellón por sanción. EFE

