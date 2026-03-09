El Angliru coronará la Vuelta femenina más montañosa

Ribeira (A Coruña), 9 mar (EFE).- De la paradisíaca Comarca de O Morrazo, un rincón privilegiado de la costa gallega, hasta la montaña asturiana, con el coloso Angliru como punto final de la cuarta edición de la Vuelta ciclista femenina, una prueba que esta tarde ha sido presentada en el Auditorio Municipal de Ribeira.

El recorrido, propicio para las escaladoras, constará de siete etapas marcadas por la media montaña y por dos finales en alto de pendientes muy exigentes, Les Praeres y el citado Angliru, con rampas por encima del 20 por ciento de desnivel.

Galicia acogerá las cuatro primeras etapas de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es. Serán poco más de 450 kilómetros de un constante sube y baja resumido en los casi 8.000 metros de desnivel positivo que deberán salvar las ciclistas.

La Vuelta femenina partirá de Marín con una exigente etapa de 113 kilómetros que finalizará en Salvaterra de Miño, después de ascender dos puertos de 3ª categoría (Alto do Cruceiro y Alto da Portela) y pasar por Ponteareas, tierra de ilustres ciclistas como los hermanos Delio y Manuel Rodríguez y Álvaro Pino.

La segunda, de 109 kilómetros que unirán Lobios y San Cibrao das Viñas, en Ourense, incluyen dificultades tanto a lo largo de su recorrido como en el tercio final, lo que, a priori, impedirá una llegada masiva a la línea de meta.

La mejor oportunidad para las velocistas llegará el tercer día, entre Padrón y A Coruña, con una meta plana en la ciudad herculina después de 121 kilómetros. Porque al día siguiente, aún en Galicia, el final en Antas de Ulla (Lugo) ya picará hacia arriba.

Otra capital de provincia, León, acogerá la salida de la quinta etapa. A priori, será la más sencilla de toda la semana porque sus 119 kilómetros no presentan grandes dificultades orográficas. Pero en Castilla siempre existe la amenaza del viento.

El año pasado, las ráfagas de viento destrozaron al pelotón en la etapa leonesa disputada entre Becerril de Campos y Baltanás, conquistada por la neerlandesa Marianne Vos, la ciclista que más etapas (6) ha ganado en toda la historia de la ronda española empatada con su compatriota Demi Vollering, ganadora de la general en las dos últimas ediciones.

No obstante, la vencedora de la Vuelta se definirá, casi con seguridad, en Asturias. El viernes, 8 de mayo, el pelotón deberá acometer la ascensión a Les Praeres, un puerto, muy exigente, de 3,85 kilómetros y un desnivel medio del 13 por ciento y rampas extremadamente duras que llegan al 20 por ciento.

Al día siguiente, el gran final de La Vuelta Femenina 26 tendrá lugar en el Angliru, una de las cimas más espectaculares del ciclismo mundial, recordada por los aficionados por el triunfo del ‘Chava’ Jiménez entre la niebla en 1999, o la batalla entre João Almeida y Jonas Vingegaard en la edición del año pasado.

En sus durísimas rampas, con máximas del 23% y una media del 9,7% a lo largo de 12,4 kilómetros de agónica ascensión desde Riosa, deberá triunfar la escaladora que suceda a Demi Vollering, vigente campeona de Europa de ciclismo de ruta. EFE

dmg/arh