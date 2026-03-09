Avalan el arresto del presunto líder de la red de narcos del exjefe de UDEF el mes pasado

Madrid, 9 mar (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado la orden del juez Francisco de Jorge de arrestar el mes pasado a Ignacio Torán, presunto líder de la red de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF en Madrid, 72 horas antes de enviarle a prisión provisional tras recibir nuevas pruebas aportadas por la Policía.

Ignacio Torán, que fue puesto en libertad el año pasado por un error judicial, fue detenido el 6 de febrero, tras acudir a declarar a la Audiencia Nacional y anunciar el juez la celebración de una vistilla para valorar si volvía a entrar en prisión.

Sin embargo, su defensa alegó que no había tenido suficiente tiempo para instruirse en los últimos informes aportados por la Policía, de modo que el juez le dio 72 horas para poder estudiarlos y decidió dejar detenido al investigado.

El abogado de Torán recurrió tanto la orden de detención de su defendido, que había acudido a la Audiencia en libertad provisional, como la celebración de la vistilla.

Un recurso que ahora rechaza la Sección tercera de la Sala de lo Penal en un auto conocido este lunes, en el que afirma que no concurre "causa alguna de nulidad y menos aún causante de una real y efectiva indefensión, por no existir vulneración alguna de los derechos de defensa ni de la libertad personal".

Tras repasar la cronología de los hechos, tampoco considera el tribunal que se hubiera superado el plazo máximo de detención de 72 horas que establece la ley, por cuanto la detención se produjo a las 11:15 horas del día 6 de febrero y la comparecencia del investigado se celebró a las 10:20 horas del 9 de febrero.

La Sala afirma que la defensa de Torán pudo tener conocimiento de las actuaciones esenciales, puesto que el mismo viernes 6 de febrero el juez instructor levantó el secreto y acordó retrasar la vistilla unos días para que el abogado estudiase la causa.

Poco después de enviarle de nuevo a prisión, el juez De Jorge procesó a Torán junto a Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención y al que se situó en Dubái, ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros.

En aquella ocasión fueron procesadas un total de quince personas físicas y también jurídicas, fundamentalmente empresas utilizadas para camuflar la entrada de droga y para el blanqueo.

El pasado viernes, el magistrado procesó al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, que también está en prisión desde noviembre de 2024, cuando fue detenido y la Policía halló en los registros más de 20 millones ocultos en paredes o techos de sus casas y trabajo.

De Jorge calcula que el inspector pudo obtener 32,6 millones de euros por la "cooperación" prestada a la supuesta red, a la que se atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros.

Junto al exjefe de la UDEF, el juez procesó también a su mujer -también policía- y la hermana de esta, y a cinco personas jurídicas - fundamentalmente las empresas pantalla utilizadas para canalizar las ganancias por el tráfico de drogas.EFE