Feijóo felicita el 8M desde el Museo del Prado y ensalza la contribución de las mujeres a la sociedad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mensaje en X en el que ha reconocido "la contribución de todas las mujeres a la sociedad" y ha destacado su papel en "construir una España mejor" con su "talento, esfuerzo y compromiso".

"En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad. Con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor. Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país", ha publicado Feijóo en su perfil de X.

El líder del PP ha acompañado su mensaje con un vídeo de una visita al Museo del Prado en el que subraya "el papel crucial de las mujeres" en la historia y el presente de la institución. En su intervención menciona a la reina María Isabel de Braganza, impulsora de la creación del museo como espacio abierto al público, y a Isabel de Farnesio, cuyo legado como coleccionista y mecenas "engrandeció la colección real que hoy se exhibe".

"Gracias a ellas, el Prado es hoy una de las grandes cartas de presentación de España al mundo", afirma el presidente del PP, que también destaca la labor de las trabajadoras actuales del museo -comisarias, restauradoras, administrativas o vigilantes-, que representan alrededor del 60 por ciento de su personal. "El presente y el futuro del Prado también lleva nombre de mujer", añade Feijóo en el vídeo.

