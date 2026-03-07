Víctor García pitará el Villarreal-Elche y José Luis Guzmán, el Valencia-Alavés

Madrid, 7 mar (EFE).- El colegiado catalán Víctor García Verdura dirigirá el derbi regional entre el Villarreal y el Elche, mientras que el andaluz José Luis Guzmán Mansilla pitará el Valencia-Alavés, partidos que se disputarán este domingo correspondientes a la jornada 27 de Primera División.

En La Cerámica (14.00 horas), García Verdura tendrá como asistente del VAR al madrileño Valentín Pizarro Gómez, según la designación del Comité Técnico de Árbitros publicada este sábado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En el partido de Mestalla (21.00), que cerrará la jornada dominical, el responsable del videoarbitraje será el madrileño Carlos del Cerro Grande.

El Getafe-Betis (16.15) en el Coliseo lo dirigirá el extremeño Francisco Hernández Maeso, quien tendrá como encargado del VAR al valenciano Iván Caparrós Hernández.

Completa la jornada el Sevilla-Rayo Vallecano en el estadio Ramón Sánchez Pizjugán (18.30), que pitará el gallego Alejandro Muñiz Ruiz, con la asistencia en el videoarbitraje del tinerfeño Daniel Trujillo Suárez.

Las designaciones arbitrales de los encuentros del domingo de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion son los siguientes:

. Las Palmas-Ceuta (14.00 horas)

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité castellanoleonés).

VAR: Óliver De La Fuente Ramos (C. castellanoleonés).

. Andorra-Sporting de Gijón (16.15)

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (C. andaluz).

VAR: Luis Mario Milla Alvendiz (C. andaluz).

. Racing Club de Santander-Córdoba (18.30)

Árbitro: Luis Bestard Servera (C. balear).

VAR: Rubén Ávalos Barrera (C. catalán).

Árbitrol: Salvador Lax Franco (C. murciano).

VAR: José Antonio López Toca (C. cántabro).

. Deportivo-Granada (21.00)

Árbitrol: Carlos Muñiz Muñoz (C. aragonés).

VAR: David Gálvez Rascón (C. madrileño). EFE