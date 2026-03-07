Antonelli: “Ha sido estresante pero increíble por meternos en primera línea”

Redacción deportes, 7 mar.- El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, reconoció trasa lograr la segunda plaza en la ronda de clasificación del Gran Premio de Australia que ha sido “una sesión estresante, aunque ha sido increíble" que se hayan "metido en la primera línea de cara a la carrera”.

“Desafortunadamente en la tercera sesión de los entrenamientos libre me fui al muro y ni siquiera pudimos configurar el coche. Es increíble que nos hayamos metido ahí”, aseveró el de Bolonia.

“He tenido que mirar muy adentro y está claro que necesito tener un fin de semana limpio, porque he comprometido un poco la clasificación”, reconoció. EFE

