Espana agencias

Antonelli: “Ha sido estresante pero increíble por meternos en primera línea”

Guardar

Redacción deportes, 7 mar.- El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, reconoció trasa lograr la segunda plaza en la ronda de clasificación del Gran Premio de Australia que ha sido “una sesión estresante, aunque ha sido increíble" que se hayan "metido en la primera línea de cara a la carrera”.

“Desafortunadamente en la tercera sesión de los entrenamientos libre me fui al muro y ni siquiera pudimos configurar el coche. Es increíble que nos hayamos metido ahí”, aseveró el de Bolonia.

“He tenido que mirar muy adentro y está claro que necesito tener un fin de semana limpio, porque he comprometido un poco la clasificación”, reconoció. EFE

dhr/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Greta Alonso publica 'El asesino de invierno', una inquietante novela

Infobae

Vox sigue su propia ruta en un momento crucial para el poder autonómico del PP

Infobae

Russell impone su ley con la primera ‘pole’ de la temporada

Infobae

Teresa Fortuny, sindicalista de 81 años: "Los derechos conquistados no son permanentes"

Infobae

Russell: “El Mercedes tiene mucho potencial”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado