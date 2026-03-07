Espana agencias

50-40. Una gran Escocia sorprende a Francia y la deja sin Grand Slam

Diego Etcheverry Fernández

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- Una gran selección de Escocia sorprendió y tumbó al gigante francés (50-40) que se quedó sin la posibilidad de lograr el Grand Slam, título que se otorga al equipo que logra pleno de triunfos en todos sus encuentros, y que dejó, además, al cuadro local igualado a puntos con los galos en la cabeza de la tabla.

Francia, vigente campeona, llegaba a Edimburgo con la vista puesta en el Grand Slam, y no dejó ningún arma en el banquillo para poder defenderse ante Escocia.

Por su parte. los pupilos de Gregor Townsend recibían a los favoritos para el trofeo con un lleno absoluto en Murrayfield y la esperanza de poder pelearle el título a los franceses tras sus victorias ante Inglaterra y Gales.

No era un choque cualquiera; Escocia ha ganado cuatro de sus últimos diez encuentros ante Francia y buscaba recuperar el Trofeo Auld Alliance, galardón que se juegan Francia y Escocia, después de que los galos se lo llevasen a su vitrina el año pasado en un encuentro que acabó 35-16.

Escocia no se achicó ante la vigente campeona y comenzó con un tempranero ensayo de su ala Dancy Graham en el minuto cinco que, tras varias fases después de una melé, sumo los primeros cinco puntos para los locales.

Los de Fabien Galthié no tardaron en reaccionar y tiraron de jerarquía para empatar el partido tras un error escocés en la salida de su línea de veintidós, y posteriormente adelantarse tras el juego quirúrgico de su línea de tres cuartos que, con una patada rasa de Louis Bielle-Biarrey, Attisogbe aprovecharía para capturar el balón y ensayar a placer.

Tan solo cinco minutos le duró la ventaja a los galos después de que Turner y Steyn realizaran una bonita cruz tras la salida de un mol que la defensa francesa no vio venir para que pocos minutos después se pusieran por encima en el marcador gracias una gran labor de su delantera en la línea de cinco rival.

El partido se fue al descanso con un 19-14 en favor de los escoceses que hicieron de las fases estáticas un oasis en su juego y aunque dominaban el balón, el XV del Gallo no paraba de generar peligro cuando contaban con la posesión.

El seleccionador francés, Fabien Galthié, consciente de las carencias de su equipo, rotó a casi toda su delantera pero eso no hizo más que darle fuelle a su rival.

La selección caledonia volvió al campo pisando el acelerador y fue Ben White el que se encargó de apuntase cinco puntos más para Escocia gracias a una buena escapada.

El golpe final a Francia vendría de la mano de Antoine Dupont, que no estuvo fino en la jornada. El francés fallaría en su pase, que sería interceptado por Steyn y acrecentaría la diferencia en el marcador tras una gran carrera.

Los del Cardo se agrandarían y gracias a su línea de tres cuartos, se sumarían dos marcas más en apenas diez minutos ante una Francia irreconocible y caótica en defensa, dejando el partido en 47-17 sobre el ecuador del segundo tiempo.

Dupont estabilizaría el partido con un ensayo en el minuto 66, y le seguiría otro ensayo de Thomas Ramos en el 74. Ante el arreón francés, Russell se encargaría de calmar los intentos galos de conseguir un punto bonus y transformaría un golpe de castigo.

Ya sobre la campana, Jegou y Ramos pasarían la línea de marca contraria en dos ocasiones y maquillarían un resultado que podría haber dejado a Francia en evidencia tras el nivel mostrado en anteriores encuentros.

El partido concluiría con el 50-40 definitivo y deja a Escocia empatada a puntos en el primer puesto además de recuperar el Trofeo Auld Alliance, pero manda a Francia a la última jornada en París dependiendo de sí misma para volver a levantar el Seis Naciones ante Inglaterra.

.

-- Ficha técnica:

50 - Escocia: Schoeman, Turner, Rae, Brown, Cummings, Matt Fagerson, Darge, Dempsey, White, Rusell, Steyn, Tuipulotu, Jones, Graham, Kimghorn. También jugaron Ashman, Sutherland, Zander Fagerson, Gilchrist, Douglas, Horne, Jordan y Bayliss.

40 - Francia: Gros, Marchand, Aldegeri, Ollivon, Gillard, Cros, Jegou, Jelonch, Dupont, Jalibert, Bielle-Biarrey, Moefana, Depoortere, Attissogbe, Ramos. También jugaron Mauvaka, Neti, Bamba, Flament, Meafou, Nouchi, Sein y Barassi.

Marcador: 7-0, min.6: ensayo de Graham, que transforma Russell. 7-7, min.19: ensayo de Bielle-Biarrey, que transforma Russell. 7-14, min.23: ensayo de Attissogbe, que transforma Ramos. 12-14, min.27: ensayo de Steyn. 19-14, min.33: ensayo de Schoeman, que transforma Russell. 26-14, min.45: ensayo de de White, que transforma Russell. 33-14, min.52: ensayo de Steyn, que transforma Russell. 40-15, min.60: ensayo de Graham, que transforma Russell. 47-14, min.64: ensayo de Jordan, que transforma Russell. 47-21, min.67: ensayo de Dupont, que transforma Ramos. 47-26, min.74: ensayo de Ramos. 50-26, min.78: golpe de castigo que transforma Russell. 50-33, min.79: ensayo de Jegou, que transforma Ramos. 50-40, min.82: ensayo de Ramos, que transforma Ramos.

Árbitro: Angus Gardner (AUS); mostró amarilla a Jalibert (m.32) y a Nouchi (m.54), de Francia.

Incidencias: Estadio de Murrayfield, en Edimburgo. Lleno. EFE

