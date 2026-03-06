IU reclama al Gobierno que aclare si hay más documentación pendiente de desclasificar sobre el 23F

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha solicitado al Gobierno que aclare si ha desclasificado la totalidad de la documentación, comunicaciones e informes relacionados con el fallido golpe de Estado del 23F.

A través de una serie de preguntas parlamentarias también demanda esclarecer si al Ejecutivo le consta que algún documento ha sido borrado o ha desaparecido durante su custodia por el Estado. En caso de afirmación, reclama que se informe si existe algún control que permita rastrear las circunstancias de la eliminación de dicha documentación.

El diputado del grupo parlamentario Sumar ha elevado estas preguntas después de que la semana pasada se desclasificaran 166 documentos procedentes de los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.

Sin embargo, Santiago pregunta si existe aún documentación que continúe bajo clasificación y qué departamentos de la administración general los guardan, destacando de nuevo si existe plazo para su eventual desclasificación.

Por último, el portavoz parlamentario de IU interroga sobre "el actual régimen de acceso y custodia de la documentación judicial relativa a los procesos instruidos y juzgados", a raíz también de ese intento de golpe de Estado del 23F.