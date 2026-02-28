Álvarez de Toledo (PP) muestra su "admiración por los americanos e israelíes" en una "operación decisiva" contra Irán

El viaje que representantes del Grupo Popular del Congreso español tenían programado para desplazarse a Israel este lunes ya no tendrá lugar luego de los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Según Europa Press, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, explicó a través de una publicación en la red social X que la cancelación se debe al contexto generado por el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Álvarez de Toledo manifestó, según recogió Europa Press, su respaldo tanto al pueblo iraní como a los países involucrados en la operación militar, calificando la acción como “decisiva”. La dirigente popular señaló su “admiración por los americanos e israelíes” participantes en la ofensiva, y subrayó la importancia de respaldar a quienes en Irán aspiran a un cambio político. Expresó que “es la hora de la libertad para Irán”, subrayando la lucha de la población iraní frente al actual gobierno, al que se refirió en sus mensajes como “un régimen terrorista”.

La portavoz adjunta del PP puso el foco en el papel de las mujeres iraníes, a quienes mencionó como protagonistas en la resistencia interna. Europa Press citó sus palabras reconociendo a estas mujeres como “vanguardia moral de la lucha contra el régimen de los ayatolás”, destacando el gesto de quitarse el velo como un acto que reavivó las expectativas de una sociedad más libre y segura, tanto en Irán como en Occidente.

En su declaración, Álvarez de Toledo hizo un reconocimiento explícito al esfuerzo estadounidense e israelí, y ligó su apoyo al conjunto del pueblo iraní, especialmente a sus mujeres. Expresó “un abrazo emocionado” dirigido a las mujeres de Irán, y remarcó la relevancia de sus acciones en el contexto político y social actual.

Ante la situación en la región tras el ataque conjunto, la diputada popular enfatizó la necesidad de un respaldo firme de parte de Europa y España. “España y Europa deben apoyarles sin matices y sin fisuras”, afirmó, según reportó Europa Press. Esta postura sugiere un llamado a la unidad europea y española en las respuestas diplomáticas y posicionamientos ante el régimen iraní y los acontecimientos derivados de la nueva escalada de tensión en Oriente Medio.

La secuencia de sucesos en la región, desencadenada por la acción militar, llevó al Grupo Popular a reconsiderar su agenda internacional, reflejando las repercusiones inmediatas que la inestabilidad regional tiene sobre los vínculos y proyectos de cooperación políticos entre España e Israel. Europa Press detalló que el viaje de la delegación popular, cancelado a raíz del ataque, formaba parte de los contactos y relaciones habituales entre los grupos parlamentarios de ambos países.

La intervención pública de Álvarez de Toledo añade una posición explícita sobre el régimen iraní al debate político en España, situando el foco tanto en la dimensión internacional como en la defensa de derechos y libertades en Irán. Su mensaje subrayó la relevancia del apoyo a las voces críticas dentro del país persa y el reconocimiento al papel destacado de las mujeres en este contexto, además de una señal de respaldo político a las decisiones de Estados Unidos e Israel ante la situación en la región.