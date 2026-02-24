Espana agencias

Compromís habla de "persecución judicial" contra Oltra por el anuncio de juicio oral e insiste en que "no hay caso"

Águeda Micó y Alberto Ibáñez, portavoces en el Congreso, denuncian una ofensiva legal dirigida a Mónica Oltra tras la decisión de un tribunal de abrir juicio, asegurando que la investigación no presenta evidencias que justifiquen una acusación

Guardar

Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, señaló que durante más de dos años de investigación sobre el caso que involucra a Mónica Oltra y varios miembros de su equipo, el juez instructor concluyó que “no había ni tan siquiera un indicio de criminalidad” y sostuvo que “no hay nada”. En este contexto, los portavoces de Compromís en el Congreso, Águeda Micó y el propio Ibáñez, manifestaron su postura tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de abrir juicio oral contra la exvicepresidenta valenciana. Según publicó el medio de comunicación, ambos representantes consideran que se trata de una “persecución judicial” y afirman que no existen fundamentos que sustenten la acusación.

Micó e Ibáñez ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que expresaron su rechazo a la apertura de juicio oral, que afecta a Oltra y parte de su antiguo equipo en la Conselleria de Igualdad. El procedimiento judicial se refiere al supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por el que fuera esposo de Oltra. Según detalló el medio, los diputados sostienen que la investigación carece de pruebas que fundamenten la implicación penal de los acusados.

Durante su declaración, Águeda Micó insistió en que todos los jueces que han conocido el caso han coincidido en que “no hay caso Mónica Oltra”, en lo que describió como parte de una doble “persecución judicial y política” dirigida tanto a Oltra como a otros integrantes de Compromís. Para Micó, esta situación resulta “inasumible” dentro de un Estado de Derecho, posición compartida y reiterada durante el encuentro con la prensa, según reportó el medio de comunicación.

Ibáñez, al tomar la palabra, describió la jornada como “un día triste” y relacionó la situación actual con la necesidad de reformas en la justicia. Consideró insuficiente limitarse a la publicación de documentos históricos, como los relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y subrayó que también resulta necesario trabajar para “democratizar” la justicia. En su intervención, el diputado se refirió a la extensa investigación que implicó a 15 personas, un proceso sobre el cual enfatizó que el juez instructor descartó cualquier indicio de criminalidad, tal como reiteró el propio Ibáñez según consignó el medio.

Ambos portavoces defendieron que el caso constituye un ejemplo de “lawfare”, práctica que describieron como la utilización de mecanismos judiciales con el objetivo de apartar a figuras políticas. En palabras de Ibáñez, la estrategia estaría dirigida contra la que consideró “la mejor líder que han tenido los valencianos”, con la finalidad de continuar con políticas de privatización en los hospitales y obtener beneficios electorales por vías irregulares.

El medio señaló que desde Compromís se reafirmó la posición de que las actuaciones judiciales en este caso obedecen a motivaciones políticas, enmarcadas en una campaña dirigida a desacreditar y sancionar a líderes políticos y cargos públicos. Los diputados indicaron que la utilización de los tribunales para resolver disputas políticas representa un problema que trasciende el caso Oltra, y pidieron un debate sobre la independencia judicial y la integridad de las investigaciones.

En su intervención ante los medios, Micó reiteró que las decisiones judiciales anteriores ya habían mostrado, de forma inequívoca, la ausencia de un caso penal contra Oltra y los miembros de su Conselleria. Según informó el medio, la dirigente lamentó el desgaste al que se han visto sometidos los afectados y cuestionó la “inasumibilidad” de este tipo de procesos tanto desde una perspectiva jurídica como política.

A lo largo de su comparecencia, Ibáñez también aludió a los supuestos vínculos entre la dinámica judicial y los intereses partidistas, sosteniendo que estos procesos tienen repercusiones en la gestión de servicios públicos y en el funcionamiento de la democracia. El diputado instó a avanzar en reformas que, en su opinión, garanticen un sistema judicial independiente y blindado frente a influencias externas, tal como lo transmitió en su declaración reproducida por el medio.

Tanto Micó como Ibáñez concluyeron su comparecencia reiterando su apoyo a Mónica Oltra y a los otros investigados, reiterando que seguirán denunciando públicamente lo que califican como una ofensiva legal infundada, motivada por razones políticas y carente de pruebas contundentes, según subrayó el medio en su cobertura del caso.

Temas Relacionados

Persecución judicialMónica OltraCompromísÁgueda MicóAlberto IbáñezSumarAudiencia Provincial de ValenciaValenciaAbusos sexualesConselleria de IgualdadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sumar, Podemos y Compromís esperan que la desclasificación del 23-F esclarezca el papel de Juan Carlos I en el golpe

Sumar, Podemos y Compromís esperan

PP, PSOE y Vox rechazan las propuestas de Sumar para limitar los microcréditos de partidos y acotar su devolución

PP, PSOE y Vox rechazan

Belarra reclama una unión de izquierdas que se centre en el "para qué" y que "no sostenga al PSOE a cualquier precio"

Belarra reclama una unión de

Los bomberos apuntan a que el incendio en la nave okupada de Torrejón (Madrid) donde murió Esther pudo ser provocado

Los bomberos apuntan a que

Juzgan a una exempleada del BBVA por un presunto fraude de 44 millones al manipular operaciones de factoring

Juzgan a una exempleada del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

El Congreso decide si tramita la ley de Sumar que prohíbe los despidos a las empresas que lleven su actividad fuera de la UE: Zara y H&M en el foco

Dimite el secretario general del PSOE en Alcalá tras el expediente a su Secretario de Organización por una foto en la aparece quitándole la ropa interior a una ‘stripper’

ECONOMÍA

Mejorar la indemnización de un

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”