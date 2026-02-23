Espana agencias

Feijóo revela una charla "fructífera" con Abascal este domingo para acercar acuerdos en Extremadura y Aragón

Tras un extenso intercambio de opiniones, el presidente del PP destacó avances con Vox que podrían allanar el camino a una alianza, al tiempo que recalca la relevancia de “dar gobiernos estables” en ambas comunidades según declaraciones recogidas por Europa Press

Guardar

Durante una reciente conversación de aproximadamente una hora, el presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, abordaron la posibilidad de desbloquear los acuerdos pendientes en Extremadura y Aragón. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, Feijóo describió esa charla, mantenida el domingo, como un “encuentro fructífero y esclarecedor” que podría allanar el camino hacia un pacto entre ambas formaciones en esas comunidades autónomas. Según detalló Feijóo en una entrevista con el programa Onda Cero, el objetivo principal de las conversaciones es garantizar gobiernos estables.

El líder del PP explicó en la mencionada entrevista, citada por Europa Press, que su partido ha presentado un documento marco que establece las bases para negociar con Vox. Este texto se ha ido elaborando desde los comicios celebrados en Extremadura el 21 de diciembre. Según Feijóo, la propuesta fija las líneas fundamentales para la cooperación y responde a la frase del dirigente popular: “la prioridad del PP está clara”. El dirigente del PP insistió en que, tras presentar esa iniciativa, corresponde ahora a Vox decidir si su prioridad es desplazar a Pedro Sánchez del gobierno central o “imposibilitar los gobiernos del PP, aún ganando”.

Según publicó Europa Press, Feijóo transmitió en la entrevista que la conversación sostenida con Abascal permitió “poner un poco de orden en este ruido permanente en el que está instalada la política española”. Redobló el llamado a la responsabilidad para ambas fuerzas políticas, indicando que sería irresponsable para los dos partidos no buscar una alternativa de gobierno sólida. Feijóo subrayó que en lo que dependa del Partido Popular, no se quebrantará el mandato salido de las urnas y repitió la expresión: “Por mí, insisto, no va a quedar”.

A raíz del diálogo entre los líderes del PP y Vox, Feijóo manifestó, según reflejó Europa Press, que aprecia un cambio en la estrategia del partido dirigido por Abascal respecto a la negociación en Extremadura. Tras las elecciones de diciembre, Vox planteó la entrada en el Ejecutivo regional exigiendo tres consejerías y una vicepresidencia. Sin embargo, precisó Feijóo, ahora esa condición ha sido retirada de manera formal. Vox pasaría a priorizar un programa político antes de abordar, en una etapa posterior, si optarán por integrarse en los gobiernos liderados por el PP en Extremadura y Aragón.

El líder popular detalló además que la intención de su formación es consolidar ejecutivos estables en ambas comunidades y reiteró que está dispuesto a avanzar en acuerdos que respondan al sentido del voto expresado en las urnas. Según comunicó Europa Press, el clima de la conversación con Abascal apuntó hacia el reinicio de las negociaciones, buscando puntos susceptibles de consenso.

La expectativa sobre la voluntad de acuerdo entre PP y Vox ha sido motivo de declaraciones de otros representantes de ambos partidos en las últimas horas. Entre otros, el señor Garriga, dirigente de Vox, y el propio Abascal han emitido manifestaciones públicas que sugieren una apertura de escenario favorable al acuerdo, informó Europa Press.

Feijóo insistió en que la postura de su partido es evitar el “ruido” político y centrarse en facilitar alternativas de gobierno, una referencia directa a las tensiones que han dificultado la concreción de pactos entre PP y Vox en distintas autonomías. Subrayó que, tras la conversación mantenida el domingo, observa una disposición distinta por parte de Vox, con la condición de negociar primero un programa antes de entrar a discutir su posible participación en los gobiernos regionales.

El documento marco presentado por el PP agrupa las bases esenciales de las negociaciones, aunque no se ha detallado públicamente su contenido específico. Según manifestó Feijóo, este instrumento ha sido preparado desde la celebración de los comicios autonómicos, consolidando una hoja de ruta para el diálogo futuro con Vox.

Europa Press reportó que, como parte del proceso anunciado, el desarrollo de las conversaciones entre los equipos negociadores de ambos partidos continuará en los próximos días. La conclusión de un acuerdo permitiría la articulación de ejecutivos estables tanto en Extremadura como en Aragón, comunidades claves tras los resultados electorales recientes, donde ninguna fuerza ha obtenido una mayoría absoluta lo suficientemente amplia para gobernar en solitario.

Los próximos pasos para esta posible coalición quedan, por tanto, condicionados a las respuestas que Vox ofrezca sobre el documento presentado, así como a la evolución de las nuevas rondas de contacto entre las partes, señaló Europa Press. Feijóo reiteró la disposición de su partido a negociar sobre la base de los intereses de los votantes y la búsqueda de una gobernabilidad estable en el ámbito autonómico.

Temas Relacionados

Pactos políticosPartido PopularVoxAlberto Núñez FeijóoSantiago AbascalExtremaduraAragónPedro SánchezOnda CeroEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El juez del 'caso Koldo' extiende el plazo para investigar y no cierra la puerta a más imputaciones

El magistrado responsable de la causa sobre presuntos amaños de contratos públicos determinó ampliar la instrucción medio año más debido al gran volumen de material incautado, dejando abierta la opción de nuevos acusados según evolucione la investigación

El juez del 'caso Koldo'

Bolaños nota el "corporativismo" del CGPJ en las sanciones a los jueces: miles de quejas y pocos expedientes

El responsable de Justicia advierte que, pese a miles de denuncias anuales contra magistrados, la proporción de castigos por faltas graves es muy baja, lo que a su juicio empaña la imagen del sistema judicial español

Bolaños nota el "corporativismo" del

Sánchez felicita a la primera ministra de Barbados tras ganar las elecciones logrando todos los escaños por tercera vez

Pedro Sánchez transmitió por X su reconocimiento a Mia Mottley tras alcanzar un resultado que calificó como “histórico”, destacando el liderazgo y la apuesta por un desarrollo igualitario cuando Barbados celebra 76 años de sufragio universal

Sánchez felicita a la primera

Abascal tilda de "invención" que el Papa esté preocupado por la "ideología de ultraderecha en España"

Santiago Abascal rechaza la versión de que el pontífice muestre inquietud por posiciones políticas señaladas en algunos medios, denunció que dichas afirmaciones desvían la atención de preocupaciones cotidianas según expresó durante un evento en Salamanca

Abascal tilda de "invención" que

El PP fija líneas para pactar con Vox: proporcionalidad, coherencia programática y aprobación de los Presupuestos

El principal partido de la oposición establece criterios para alcanzar consensos con formaciones políticas, subrayando la necesidad de unidad nacional, respeto al marco legal existente, diálogo en igualdad y compromiso para asegurar gestión previsible en comunidades autónomas clave

El PP fija líneas para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Koldo’

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

Ortega Smith desafía una vez más a la cúpula de Vox: de una de las caras más visibles del partido a ser defenestrado

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Tribunal de Cuentas contra Adif en el Congreso: le acusa de falta de rigor en la investigación de dos denuncias por amaño de contratos

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

ECONOMÍA

A los autónomos se les

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

DEPORTES

Pedri y Ferran Torres revelan

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”