Feijóo revela una charla "fructífera" con Abascal este domingo para acercar acuerdos en Extremadura y Aragón

Durante una reciente conversación de aproximadamente una hora, el presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, abordaron la posibilidad de desbloquear los acuerdos pendientes en Extremadura y Aragón. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, Feijóo describió esa charla, mantenida el domingo, como un “encuentro fructífero y esclarecedor” que podría allanar el camino hacia un pacto entre ambas formaciones en esas comunidades autónomas. Según detalló Feijóo en una entrevista con el programa Onda Cero, el objetivo principal de las conversaciones es garantizar gobiernos estables.

El líder del PP explicó en la mencionada entrevista, citada por Europa Press, que su partido ha presentado un documento marco que establece las bases para negociar con Vox. Este texto se ha ido elaborando desde los comicios celebrados en Extremadura el 21 de diciembre. Según Feijóo, la propuesta fija las líneas fundamentales para la cooperación y responde a la frase del dirigente popular: “la prioridad del PP está clara”. El dirigente del PP insistió en que, tras presentar esa iniciativa, corresponde ahora a Vox decidir si su prioridad es desplazar a Pedro Sánchez del gobierno central o “imposibilitar los gobiernos del PP, aún ganando”.

Según publicó Europa Press, Feijóo transmitió en la entrevista que la conversación sostenida con Abascal permitió “poner un poco de orden en este ruido permanente en el que está instalada la política española”. Redobló el llamado a la responsabilidad para ambas fuerzas políticas, indicando que sería irresponsable para los dos partidos no buscar una alternativa de gobierno sólida. Feijóo subrayó que en lo que dependa del Partido Popular, no se quebrantará el mandato salido de las urnas y repitió la expresión: “Por mí, insisto, no va a quedar”.

A raíz del diálogo entre los líderes del PP y Vox, Feijóo manifestó, según reflejó Europa Press, que aprecia un cambio en la estrategia del partido dirigido por Abascal respecto a la negociación en Extremadura. Tras las elecciones de diciembre, Vox planteó la entrada en el Ejecutivo regional exigiendo tres consejerías y una vicepresidencia. Sin embargo, precisó Feijóo, ahora esa condición ha sido retirada de manera formal. Vox pasaría a priorizar un programa político antes de abordar, en una etapa posterior, si optarán por integrarse en los gobiernos liderados por el PP en Extremadura y Aragón.

El líder popular detalló además que la intención de su formación es consolidar ejecutivos estables en ambas comunidades y reiteró que está dispuesto a avanzar en acuerdos que respondan al sentido del voto expresado en las urnas. Según comunicó Europa Press, el clima de la conversación con Abascal apuntó hacia el reinicio de las negociaciones, buscando puntos susceptibles de consenso.

La expectativa sobre la voluntad de acuerdo entre PP y Vox ha sido motivo de declaraciones de otros representantes de ambos partidos en las últimas horas. Entre otros, el señor Garriga, dirigente de Vox, y el propio Abascal han emitido manifestaciones públicas que sugieren una apertura de escenario favorable al acuerdo, informó Europa Press.

Feijóo insistió en que la postura de su partido es evitar el “ruido” político y centrarse en facilitar alternativas de gobierno, una referencia directa a las tensiones que han dificultado la concreción de pactos entre PP y Vox en distintas autonomías. Subrayó que, tras la conversación mantenida el domingo, observa una disposición distinta por parte de Vox, con la condición de negociar primero un programa antes de entrar a discutir su posible participación en los gobiernos regionales.

El documento marco presentado por el PP agrupa las bases esenciales de las negociaciones, aunque no se ha detallado públicamente su contenido específico. Según manifestó Feijóo, este instrumento ha sido preparado desde la celebración de los comicios autonómicos, consolidando una hoja de ruta para el diálogo futuro con Vox.

Europa Press reportó que, como parte del proceso anunciado, el desarrollo de las conversaciones entre los equipos negociadores de ambos partidos continuará en los próximos días. La conclusión de un acuerdo permitiría la articulación de ejecutivos estables tanto en Extremadura como en Aragón, comunidades claves tras los resultados electorales recientes, donde ninguna fuerza ha obtenido una mayoría absoluta lo suficientemente amplia para gobernar en solitario.

Los próximos pasos para esta posible coalición quedan, por tanto, condicionados a las respuestas que Vox ofrezca sobre el documento presentado, así como a la evolución de las nuevas rondas de contacto entre las partes, señaló Europa Press. Feijóo reiteró la disposición de su partido a negociar sobre la base de los intereses de los votantes y la búsqueda de una gobernabilidad estable en el ámbito autonómico.