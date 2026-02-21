Pedro Sánchez acompañará a Carlos Martínez este domingo en un acto público en Ponferrada (León)

Nuria Rubio, vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y cabeza de lista por León a las Cortes, integrará la mesa de ponentes en el evento político previsto para este domingo en Ponferrada. El secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, también se sumará a la convocatoria, en la que el lema será "Comienza el cambio". Según publicó el PSOE de Ponferrada a través de redes sociales, la cita contará con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

De acuerdo con la información difundida por el PSOE de Ponferrada, el acto está programado para realizarse a las 11:00 horas en la Térmica Cultural, espacio que ha acogido diversas actividades de carácter social y político en la región. El evento se enmarca en la estrategia electoral del Partido Socialista con vistas a fortalecer su presencia e impulsar la candidatura de Carlos Martínez en el ámbito autonómico.

El medio explicó que la participación de Pedro Sánchez responde a la intención de mostrar el respaldo activo de la dirección nacional del PSOE al aspirante regional en un contexto político marcado por la búsqueda de alternativas de gobierno en Castilla y León. Este acompañamiento por parte del jefe del Ejecutivo nacional pretende sumar apoyos y movilizar a la militancia y simpatizantes del partido en la provincia.

La cita del domingo busca reunir a relevantes figuras del socialismo leonés y movilizar tanto a los miembros del partido como a la ciudadanía interesada en los comicios autonómicos. El lema "Comienza el cambio" ha sido escogido para enfatizar, según consignó el PSOE de Ponferrada, el objetivo de representar una propuesta de alternancia para la comunidad.

En el plano organizativo, la convocatoria se ha anunciado principalmente a través de las cuentas oficiales en redes sociales del partido en Ponferrada, lo cual responde a la tendencia de los últimos procesos electorales de emplear canales digitales para ampliar el alcance de las invitaciones y maximizar la visibilidad de los actos públicos.

La presencia de Pedro Sánchez en Ponferrada supone una de las principales intervenciones dentro de la agenda socialista para este tramo de la campaña autonómica, según detalló el PSOE local. Carlos Martínez, candidato a la Presidencia de la Junta, compartirá escenario con Sánchez en un contexto que el partido considera propicio para visibilizar los principales ejes programáticos y sus propuestas para la comunidad.

La participación de Nuria Rubio, en calidad de vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista leonesa, y de Javier Alfonso Cendón como responsable provincial, refuerza el carácter territorial del acto, permitiendo que tengan voz representantes tanto del nivel autonómico como provincial en un momento clave para la movilización interna y la captación de votantes.

Según puntualizó el PSOE de Ponferrada, se espera que el encuentro del domingo sirva tanto para destacar el respaldo de la dirección nacional como para enfatizar la fortaleza de las candidaturas locales de cara a los próximos comicios autonómicos. Además, el formato del evento y la presencia de varias figuras de referencia del partido refuerzan el impacto mediático y político de la convocatoria. La celebración en la Térmica Cultural, espacio de referencia en la ciudad, contribuye a dotar al acto de un fuerte componente simbólico para la agenda socialista en la provincia de León.