Espana agencias

Pedro Sánchez acompañará a Carlos Martínez este domingo en un acto público en Ponferrada (León)

El jefe del Ejecutivo asistirá junto al aspirante socialista regional a una convocatoria política programada para este domingo, en la que se sumarán destacados representantes del partido local y provincial, según ha comunicado la organización mediante redes sociales

Guardar

Nuria Rubio, vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León y cabeza de lista por León a las Cortes, integrará la mesa de ponentes en el evento político previsto para este domingo en Ponferrada. El secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, también se sumará a la convocatoria, en la que el lema será "Comienza el cambio". Según publicó el PSOE de Ponferrada a través de redes sociales, la cita contará con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

De acuerdo con la información difundida por el PSOE de Ponferrada, el acto está programado para realizarse a las 11:00 horas en la Térmica Cultural, espacio que ha acogido diversas actividades de carácter social y político en la región. El evento se enmarca en la estrategia electoral del Partido Socialista con vistas a fortalecer su presencia e impulsar la candidatura de Carlos Martínez en el ámbito autonómico.

El medio explicó que la participación de Pedro Sánchez responde a la intención de mostrar el respaldo activo de la dirección nacional del PSOE al aspirante regional en un contexto político marcado por la búsqueda de alternativas de gobierno en Castilla y León. Este acompañamiento por parte del jefe del Ejecutivo nacional pretende sumar apoyos y movilizar a la militancia y simpatizantes del partido en la provincia.

La cita del domingo busca reunir a relevantes figuras del socialismo leonés y movilizar tanto a los miembros del partido como a la ciudadanía interesada en los comicios autonómicos. El lema "Comienza el cambio" ha sido escogido para enfatizar, según consignó el PSOE de Ponferrada, el objetivo de representar una propuesta de alternancia para la comunidad.

En el plano organizativo, la convocatoria se ha anunciado principalmente a través de las cuentas oficiales en redes sociales del partido en Ponferrada, lo cual responde a la tendencia de los últimos procesos electorales de emplear canales digitales para ampliar el alcance de las invitaciones y maximizar la visibilidad de los actos públicos.

La presencia de Pedro Sánchez en Ponferrada supone una de las principales intervenciones dentro de la agenda socialista para este tramo de la campaña autonómica, según detalló el PSOE local. Carlos Martínez, candidato a la Presidencia de la Junta, compartirá escenario con Sánchez en un contexto que el partido considera propicio para visibilizar los principales ejes programáticos y sus propuestas para la comunidad.

La participación de Nuria Rubio, en calidad de vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista leonesa, y de Javier Alfonso Cendón como responsable provincial, refuerza el carácter territorial del acto, permitiendo que tengan voz representantes tanto del nivel autonómico como provincial en un momento clave para la movilización interna y la captación de votantes.

Según puntualizó el PSOE de Ponferrada, se espera que el encuentro del domingo sirva tanto para destacar el respaldo de la dirección nacional como para enfatizar la fortaleza de las candidaturas locales de cara a los próximos comicios autonómicos. Además, el formato del evento y la presencia de varias figuras de referencia del partido refuerzan el impacto mediático y político de la convocatoria. La celebración en la Térmica Cultural, espacio de referencia en la ciudad, contribuye a dotar al acto de un fuerte componente simbólico para la agenda socialista en la provincia de León.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOECarlos MartínezNuria RubioPonferradaLeónActo públicoPolíticaJavier Alfonso CendónTérmica CulturalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso"

La eurodiputada destaca un amplio respaldo ciudadano a proyectos progresistas, insiste en el papel de Podemos en la defensa de servicios esenciales y critica el deterioro de la sanidad en Castilla y León bajo gobiernos conservadores, reclamando unidad frente al avance derechista

Irene Montero celebra que haya

Torró (PSOE) acusa al PP de "no jugar limpio": "Si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo"

La dirigente socialista defiende que su formación impulsa el bienestar ciudadano y denuncia que sus rivales actúan con prácticas cuestionables, acusan al partido de Feijóo de carecer de propuestas constructivas y cerrar oportunidades a colectivos vulnerables

Torró (PSOE) acusa al PP

El PP de Oviedo elige a Mario Arias como nuevo presidente del partido con el 97,43% de los votos

Con un amplio respaldo interno, la nueva directiva popular en la capital asturiana liderada por Mario Arias se fija como meta impulsar la candidatura de Alfredo Canteli para revalidar la alcaldía y fortalecer la presencia conservadora en el Principado

El PP de Oviedo elige

Irene Montero reclama "cambios profundos" ante la violencia de género: "Hay una responsabilidad institucional muy grave"

Un total de diez víctimas mortales y dos menores también asesinados ponen en evidencia, según la eurodiputada, la urgencia de reforzar mecanismos de protección y detección precoz en la lucha contra este grave problema social

Irene Montero reclama "cambios profundos"

Montero promete una ley de lenguas andaluzas, más plazas de FP, derogar la ley universitaria y pedir gestionar Cercanías

La candidata socialista propone impulsar una normativa para proteger la diversidad lingüística regional, ampliar la oferta pública de formación profesional, cambiar la legislación universitaria vigente y solicitar la competencia en la gestión de servicios ferroviarios locales en la comunidad

Montero promete una ley de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones