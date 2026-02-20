Espana agencias

Igor Oca: "No nos podemos permitir el lujo de no ser valientes en nuestro campo"

Guardar

Leganés (Madrid), 20 feb (EFE).- El entrenador del Leganés, Igor Oca, aseguró que el conjunto madrileño "no puede permitirse el lujo" ni contra la Cultural Leonesa, con quien se enfrentará este sábado en Butarque, ni contra cualquier equipo, de no tratar de "ser valientes" e intentar llevar "la iniciativa" del juego.

"No nos podemos permitir el lujo no sólo contra la Cultu, sino contra cualquier de equipo, de no ser valientes en nuestro campo y de tratar de llevar la iniciativa. Debemos salir con el único afán de jugar bien para ganar y eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana", señaló Oca.

En este sentido, el preparador 'pepinero' no dudó en destacar la importancia ante un rival directo, como atestiguan los tan sólo seis puntos que separan al Leganes, decimocuarto, de la Cultural Leonesa, vigésimo y e puestos de descenso.

"Estamos a cuatro puntos de los puestos de descenso y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es separarnos de los rivales que tenemos por detrás", recalcó el técnico del Leganés.

Un Igor Oca que pese a insistir en la necesidad de centrarse en el corto plazo, dada la situación clasificatoria del conjunto madrileño, no se conforma con la posibilidad de terminar la temporada en la zona media de la tabla.

"Pese a que la mirada está en el corto plazo, sabemos que quedan dieciséis partidos y no podemos ser conformistas con nada. Queda todavía bastante y si enganchas una secuencia de victorias cambia la perspectiva. Tenemos la ilusión, la energía y la convicción de poder estar más arriba, porque vemos además que los jugadores quieren", explicó Oca.

Para ello, el conjunto madrileño deberá seguir manteniendo la misma fiabilidad que ha mostrado como local desde que arrancó el año 2026, en el que el conjunto madrileño cuenta por victorias los tres encuentros que ha disputado en su estadio.

Racha victoriosa que no debe llevar a los 'pepineros', como recalcó el propio Oca, a caer ningún tipo de confianza a la hora encarar el encuentro con la Cultural Leonesa.

"Desde que empezó el año no sólo hemos ganado todos los partidos que hemos jugado en casa, sino que no hemos encajado ningún gol y hemos jugado un fútbol que nos acerca a lo queremos, pero eso no hace que mañana empecemos ganando 1-0. Por lo tanto, máxima atención", concluyó Oca.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Cajasol Ángel Ximénez afronta una final ante el Caserío para poner fin a su mala racha

Infobae

El Granollers, a pasar página de la dura derrota europea

Infobae

Hidalgo: "Respeto las críticas, pero estamos cuartos y cumpliendo el objetivo"

Infobae

Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz

Infobae

Albares dice sentirse "dolido" por la participación de Europa en la Junta de Paz de Trump

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera