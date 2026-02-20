Igor Oca: "No nos podemos permitir el lujo de no ser valientes en nuestro campo"

Leganés (Madrid), 20 feb (EFE).- El entrenador del Leganés, Igor Oca, aseguró que el conjunto madrileño "no puede permitirse el lujo" ni contra la Cultural Leonesa, con quien se enfrentará este sábado en Butarque, ni contra cualquier equipo, de no tratar de "ser valientes" e intentar llevar "la iniciativa" del juego.

"No nos podemos permitir el lujo no sólo contra la Cultu, sino contra cualquier de equipo, de no ser valientes en nuestro campo y de tratar de llevar la iniciativa. Debemos salir con el único afán de jugar bien para ganar y eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana", señaló Oca.

En este sentido, el preparador 'pepinero' no dudó en destacar la importancia ante un rival directo, como atestiguan los tan sólo seis puntos que separan al Leganes, decimocuarto, de la Cultural Leonesa, vigésimo y e puestos de descenso.

"Estamos a cuatro puntos de los puestos de descenso y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es separarnos de los rivales que tenemos por detrás", recalcó el técnico del Leganés.

Un Igor Oca que pese a insistir en la necesidad de centrarse en el corto plazo, dada la situación clasificatoria del conjunto madrileño, no se conforma con la posibilidad de terminar la temporada en la zona media de la tabla.

"Pese a que la mirada está en el corto plazo, sabemos que quedan dieciséis partidos y no podemos ser conformistas con nada. Queda todavía bastante y si enganchas una secuencia de victorias cambia la perspectiva. Tenemos la ilusión, la energía y la convicción de poder estar más arriba, porque vemos además que los jugadores quieren", explicó Oca.

Para ello, el conjunto madrileño deberá seguir manteniendo la misma fiabilidad que ha mostrado como local desde que arrancó el año 2026, en el que el conjunto madrileño cuenta por victorias los tres encuentros que ha disputado en su estadio.

Racha victoriosa que no debe llevar a los 'pepineros', como recalcó el propio Oca, a caer ningún tipo de confianza a la hora encarar el encuentro con la Cultural Leonesa.

"Desde que empezó el año no sólo hemos ganado todos los partidos que hemos jugado en casa, sino que no hemos encajado ningún gol y hemos jugado un fútbol que nos acerca a lo queremos, pero eso no hace que mañana empecemos ganando 1-0. Por lo tanto, máxima atención", concluyó Oca.EFE