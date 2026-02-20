España rompe con goleada (1-4) su sequía frente a Australia desde 2018

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- La selección española de hockey femenino goleó este jueves a la de Australia (1-4), en su quinto partido de la Pro Liga, jugado en la localidad australiana de Hobart, donde acabó con una racha que se prolongaba desde 2018 sin ganar a las oceánicas, que habían ganado los últimos cinco encuentros.

Lucía Jiménez en un penalti córner, concedido tras la revisión del vídeo a los cinco minutos, adelantó al equipo que dirige Carlos García Cuenca, pero las australianas respondieron poco después, con una jugada diseñada en otro penalti que acabó en gol de Mihaylia Howell.

España recuperó la ventaja antes de concluir el segundo cuarto en una acción posterior a otro penalti córner, rematada a gol por Lucía Abajo, tras una asistencia de Marta Segu, que luego repitió combinación con Laura Bosch para hacer que la portera australiana Zoe Newman encajara el 1-3.

La reacción de Australia tras el descanso desembocó en tres opciones de penaltis córner que no logró aprovechar, incluido un gol anulado por juego peligroso, y la defensa española, con la solidez de Clara Pérez en la puerta, fue determinante para solventar el partido.

Marta Segu, mediado el último cuarto, añadió su nombre como goleadora al duelo, el primero que España jugó en su segunda ventana de la Pro Liga, en la que este sábado se medirá a la selección de China de nuevo en Hobart.

La victoria sobre Australia es la tercera de las españolas en la competición, que debutaron con derrota ante Bélgica (3-5) a principios de mes en Valencia, donde luego empataron con Alemania (1-1/4-2 en shoot-out) y después ganaron a Bélgica (1-0) y a Alemania (3-1). EFE