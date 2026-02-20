ERC propone eliminar la firma del rey en los títulos universitarios oficiales

Madrid, 20 feb (EFE).- ERC ha presentado una batería de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la ley del Sistema Universitario entre las que propone eliminar la firma del rey en los títulos universitarios oficiales.

“No existe ningún mandato constitucional que obligue a que los títulos se emitan en nombre del rey; se trata de una previsión legal y, por tanto, plenamente modificable”, ha señalado por medio de un comunicado la diputada Etna Estrems.

En su opinión, la universidad debe regirse por criterios “académicos e institucionales propios, sin incorporar formalismos simbólicos sin base constitucional expresa”.

Entre las enmiendas presentadas también figura la de reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias autonómicas, para que se acepten documentación en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado en los procesos de evaluación y acreditación.

“Esta medida busca asegurar la igualdad de trato y evitar desventajas derivadas del uso de lenguas cooficiales”, ha explicado Estrems.

También se propone reconocer el derecho del Consejo de Estudiantes a convocar un paro académico y eliminar el límite a la tasa de reposición en los centros públicos de investigación, permitiendo a las administraciones determinar las plazas necesarias según su situación financiera.

“Defendemos una universidad pública más autónoma, plural y democrática, libre de tutelas simbólicas y al servicio del conocimiento y de la sociedad”, ha subrayado. EFE