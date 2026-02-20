Espana agencias

ERC propone eliminar la firma del rey en los títulos universitarios oficiales

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- ERC ha presentado una batería de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la ley del Sistema Universitario entre las que propone eliminar la firma del rey en los títulos universitarios oficiales.

“No existe ningún mandato constitucional que obligue a que los títulos se emitan en nombre del rey; se trata de una previsión legal y, por tanto, plenamente modificable”, ha señalado por medio de un comunicado la diputada Etna Estrems.

En su opinión, la universidad debe regirse por criterios “académicos e institucionales propios, sin incorporar formalismos simbólicos sin base constitucional expresa”.

Entre las enmiendas presentadas también figura la de reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias autonómicas, para que se acepten documentación en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado en los procesos de evaluación y acreditación.

“Esta medida busca asegurar la igualdad de trato y evitar desventajas derivadas del uso de lenguas cooficiales”, ha explicado Estrems.

También se propone reconocer el derecho del Consejo de Estudiantes a convocar un paro académico y eliminar el límite a la tasa de reposición en los centros públicos de investigación, permitiendo a las administraciones determinar las plazas necesarias según su situación financiera.

“Defendemos una universidad pública más autónoma, plural y democrática, libre de tutelas simbólicas y al servicio del conocimiento y de la sociedad”, ha subrayado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP acusa al Gobierno de legislar "a ciegas" con la regularización de inmigrantes y critica que diga que saldrá gratis

El PP acusa al Gobierno

Luis García afirma que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto este sábado

Infobae

El sudafricano Jarvis sigue líder en Kenia acompañado del francés Lacroix

Infobae

Mataró y Sant Andreu, a tiro del liderato; Sabadell, a ganar el derbi y sellar los cuartos

Infobae

Juzgan a un exdirigente de primera división en Austria por grabar a mujeres en las duchas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil arresta a

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera