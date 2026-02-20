Espana agencias

Ciria promete congelar el precio de los abonos y ubicar los turistas en la tercer grada

Guardar

Barcelona, 20 feb (EFE).- El financiero Marc Ciria, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, se ha comprometido a congelar el precio de los abonos del Spotify Camp Nou y reubicar en el primer y segundo anfiteatro a los abonados que actualmente tienen una localidad en la tercera grada del estadio, donde se reservarán las entradas para el público general y turistas.

Todo ello "sin perder dinero", según ha anunciado el líder de la precandidatura ‘Moviment 42’, que en un acto celebrado en su sede electoral.

Ciria ha asegurado que, de ganar los comicios, tiene un acuerdo cerrado con "una marca de primer nivel mundial" que patrocinará el carné físico -ahora su formato es digital- que reportará 30 millones de euros en cinco años a las arcas del club.

"A través de un acuerdo único, el nombre de esta empresa aparecerá en el carné físico y pagará el diferencial entre el aumento que quiere realizar el señor Laporta y nuestra propuesta de congelar el precio de los abonos durante nuestro mandato”, ha desvelado Ciria, quien ha añadido que esta compañía ha puesto como condición que el club rompa el acuerdo de patrocinio con el Congo.

El financiero ha presentado las líneas maestras de su proyecto social acompañado del abogado Marc Duch, el hombre fuerte de ‘Moviment 42’ en dicha área. Duch ha calificado de "histórica" la propuesta de situar a todos los socios abonados de la tercera grada en el primer y segundo anfiteatro.

"Nuestra obsesión es blindar la primera y segunda grada para los socios del Barça", ha apostillado Ciria. De esta manera, las localidades libres que dejarían dichos socios se reservarían para las entradas destinadas al público general, que actualmente adquieren muchos de los turistas que visitan la ciudad de Barcelona.

"Hay estudios de estadios reales en el que la posición del público general no altera la capacidad de ingresos de una entidad. ¿Por qué estamos vendiendo experiencias que son nuestras a otros? ¿Cómo podemos tener una política que expulse a los socios permanentemente? El turista irá a la tercera grada; la primera y la segunda grada serán solo para socios, y ganando dinero”, ha argumentado Duch.

Concretamente, Ciria prevé ganar dinero con esta reubicación, concretamente 13 millones de euros, según sus estimaciones, ya que considera que el "turista ocasional" estará dispuesto a vivir la experiencia de vivir un partido en el Spotify Camp Nou independientemente de la ubicación de sus localidades.

Además de estas dos medidas, ‘Moviment 42’ ha esbozado un plan para "fidelizar" al socio a través de un descuento anual del 1% del abono a partir de los diez años de antigüedad, mientras que los socios que no cuenten con una localidad en el estadio gozarán de dos entradas al año para presenciar los partidos del primer equipo.

"El respeto lo manifestamos con el honor a la trayectoria a los socios más veteranos, hay muy poco reconocimiento a la gente que lleva 20, 30 o 50 años apoyando este club", ha denunciado Duch.

La grada de animación es otro de los puntos que pretende potenciar Ciria si es elegido presidente de la entidad azulgrana. Actualmente, el estadio no cuenta con un grupo de animación, pese a los intentos de la junta directiva saliente de llegar a un acuerdo con este grupo de aficionados.

En este sentido, ‘Moviment 42’ prevé destinar entre 2.500 y 4.000 localidades del recinto ubicado en el barrio de Les Corts a una grada de animación "abierta", a la que pueda sumarse cualquier socio, y "democrática", siempre bajo la supervisión de los Mossos d’Esquadra. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La CNMC abre una consulta hasta el 27 de marzo para mejorar el uso de las ayudas públicas

Expertos, asociaciones, compañías y ciudadanos podrán enviar aportes al borrador elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que busca nuevas pautas para incrementar la transparencia, equidad y eficiencia al otorgar fondos estatales en España

La CNMC abre una consulta

Cantero espera un partido "bastante bonito" ante el Joventut con el ojo puesto en el USK

Infobae

Absuelto el acusado de matar a un hombre en un salón de juegos de Huelva al considerar legítima defensa

El tribunal señala que el hombre actuó bajo amenaza grave y respondió a una agresión con arma blanca, por lo que queda libre de responsabilidad penal aunque deberá pagar una indemnización a los familiares del fallecido

Absuelto el acusado de matar

Font insinúa posibles contactos con el Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez

Infobae

Montero apremia a Moreno a "no esperar a junio" para pagar ayudas del temporal: "Rápidos posando y lentos gestionando"

Montero apremia a Moreno a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera