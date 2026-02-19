Espana agencias

Mbappé no ha dicho que no jugará el Mundial 2026 en EE.UU. por derechos humanos; es IA

Guardar

Madrid, 19 feb (EFE).- No es cierto que el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé haya anunciado que rechaza jugar el Mundial de Estados Unidos 2026 por motivos relacionados con las violaciones de derechos humanos en ese país, como aseguran diversos internautas que difunden un vídeo del jugador manipulado con la inteligencia artificial.

Publicaciones en redes sociales (Youtube, Facebook, y TikTok) aseguran que el jugador francés declaró en rueda de prensa: “No voy a jugar en un país donde tratan a las personas como animales”; y que denunció públicamente la situación de migrantes en la frontera estadounidense.

“Mbappé no quiere jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos” o “no jugaría en Estados Unidos por todo el oro del mundo”, son algunas de las frases que acompañan el vídeo que acumula un millón de visitas en Youtube.

HECHOS: Es falso que Kylian Mbappé haya anunciado que no va a jugar el Mundial de Estados Unidos 2026. Es un vídeo manipulado con IA. El audio ha sido generado digitalmente y no existe ninguna declaración de Mbappé en ese sentido.

El vídeo que circula de Mbappé corresponde a unas declaraciones en una rueda de prensa con su selección, pero el audio no coincide con esa intervención y está manipulado con inteligencia artificial.

Una búsqueda inversa por fotogramas conduce a un vídeo publicado por el diario AS el 7 de junio de 2025. En esas imágenes, Mbappé aparece con la misma indumentaria de su selección y ante el mismo panel de patrocinadores, en la previa del partido ante Alemania por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la UEFA.

En esa rueda de prensa, el futbolista habló sobre la Liga de Campeones ganada por el PSG y la calificó de “100% merecida”, pero no realizó ninguna declaración sobre el Mundial de 2026 ni sobre Estados Unidos.

Tampoco existe ningún registro en medios fiables de una comparecencia en la que Mbappé se haya pronunciado sobre este tema ni sobre la tensa situación con la inmigración en Estados Unidos.

Además, el vídeo presenta indicios claros de que está manipulado con inteligencia artificial, debido a que el audio tiene características de voz sintética y la sincronización labial no coincide con el movimiento de los labios del jugador, que se mueven de forma irregular respecto al sonido.

En conclusión, el vídeo que muestra a Mbappé rechazando el Mundial de Estados Unidos está manipulado con inteligencia artificial. Las imágenes proceden de una rueda de prensa de 2025 y el audio ha sido generado digitalmente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

95-84. Montero y Badio desarman al Joventut y meten al Valencia en semifinales

Infobae

Enrique Cerezo: "No era el resultado que esperábamos y aquí el partido empezará de cero"

Infobae

Rufián junto a Emilio Delgado luce poder de convocatoria con su acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid

Cientos de asistentes y numerosos dirigentes de diferentes formaciones acudieron al encuentro celebrado en la sala Galileo Galilei, donde la expectación superó la capacidad del recinto y generó largas colas y fuerte interés mediático

Rufián junto a Emilio Delgado

El PP pedirá votar en el Congreso que se revisen las medallas pensionadas concedidas al DAO de la Policía denunciado

El Partido Popular insiste en exigir el relevo inmediato de Fernando Grande-Marlaska tras la dimisión del máximo responsable policial investigado por presunta agresión sexual, solicita expedientes disciplinarios y retira distinciones a mandos implicados, además de pedir protección reforzada a la víctima

El PP pedirá votar en

La Policía convocará la plaza de DAO asumida de forma interina por la subdirectora general de Recursos Humanos

El principal puesto operativo de la Policía será ofertado públicamente tras la dimisión de José Ángel González, quien enfrenta acusaciones graves, mientras la dirección del cuerpo se reúne de urgencia para tratar la crisis institucional generada

La Policía convocará la plaza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Alcaraz se levanta de la

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions