Ocho equipos en busca de la Final a Cuatro del mes de mayo en Cáceres

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- Los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala se ponen en marcha este martes con dos atractivos encuentros que abrirán el camino hacia la Final a Cuatro, que se disputará en Cáceres los días 23 y 24 de mayo.

La jornada arrancará a las 20:30 horas con el duelo entre Jimbee Cartagena Costa Cálida y Movistar Inter. El conjunto cartagenero, vigente campeón de Liga, ha regresado del parón internacional con malas sensaciones tras caer ante Osasuna Magna Navarra (6-3) y Córdoba Patrimonio de la Humanidad (0-1). Enfrente estará el actual campeón copero, un Inter que llega reforzado tras vencer al Ribera de Navarra, colista de la Liga.

A las 21:00 horas se jugará el segundo cruce del martes entre Jaén Paraíso Interior y Ribera de Navarra. Los andaluces, cuatro veces subcampeones del torneo, parten como favoritos pese a su reciente derrota liguera ante Viña Albali Valdepeñas (3-0).

El miércoles, se completarán los cuartos de final con otros dos grandes partidos. A las 19:30 horas, ElPozo Murcia Costa Cálida recibirá al Barça en un choque entre los dos primeros clasificados de la Liga, ambos con 40 puntos y una nómina repleta de campeones continentales.

La jornada se cerrará con el Noia Portus Apostoli–Viña Albali Valdepeñas, en el que el conjunto gallego buscará acceder por primera vez a la Final a Cuatro ante un rival que ya fue subcampeón en 2022. EFE

