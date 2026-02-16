Espana agencias

Ocho equipos en busca de la Final a Cuatro del mes de mayo en Cáceres

Guardar

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- Los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala se ponen en marcha este martes con dos atractivos encuentros que abrirán el camino hacia la Final a Cuatro, que se disputará en Cáceres los días 23 y 24 de mayo.

La jornada arrancará a las 20:30 horas con el duelo entre Jimbee Cartagena Costa Cálida y Movistar Inter. El conjunto cartagenero, vigente campeón de Liga, ha regresado del parón internacional con malas sensaciones tras caer ante Osasuna Magna Navarra (6-3) y Córdoba Patrimonio de la Humanidad (0-1). Enfrente estará el actual campeón copero, un Inter que llega reforzado tras vencer al Ribera de Navarra, colista de la Liga.

A las 21:00 horas se jugará el segundo cruce del martes entre Jaén Paraíso Interior y Ribera de Navarra. Los andaluces, cuatro veces subcampeones del torneo, parten como favoritos pese a su reciente derrota liguera ante Viña Albali Valdepeñas (3-0).

El miércoles, se completarán los cuartos de final con otros dos grandes partidos. A las 19:30 horas, ElPozo Murcia Costa Cálida recibirá al Barça en un choque entre los dos primeros clasificados de la Liga, ambos con 40 puntos y una nómina repleta de campeones continentales.

La jornada se cerrará con el Noia Portus Apostoli–Viña Albali Valdepeñas, en el que el conjunto gallego buscará acceder por primera vez a la Final a Cuatro ante un rival que ya fue subcampeón en 2022. EFE

jmd/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pablo Hernández, de solución de emergencia a llevar al Castellón al liderato

Infobae

El Roig Arena acogerá WOW 29 el próximo 11 de abril

Infobae

Marlaska censura al PP por "hipócrita" tras reprocharle haber "mandado al matadero" a los guardias civiles de Barbate

Marlaska censura al PP por

El PP, tras el frío saludo de Sánchez y González: Es "curioso" que el PSOE critique más al expresidente que a corruptos

El PP, tras el frío

Sumar invita a Rufián a su nuevo proyecto en la izquierda alternativa: "Si se quiere venir a casa, que se venga"

Aina Vidal, portavoz de Sumar y Comuns, ofrece a Gabriel Rufián unirse a su nuevo espacio político, insistiendo en la colaboración entre fuerzas progresistas y subrayando la importancia de fortalecer alianzas ante los próximos desafíos electorales

Sumar invita a Rufián a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La caída de Emilio Viciana

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

ECONOMÍA

El Gobierno catalán estudia limitar

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo