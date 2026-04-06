En libertad los siete presuntos autores del apuñalamiento a un menor en Vitoria

Los siete detenidos en relación con el presunto intento de homicidio de un menor, de 17 años, en Vitoria el pasado jueves han sido puestos en libertad, los dos últimos el domingo, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves hacia las seis y media de la tarde, cuando cinco individuos presuntamente apuñalaron a un joven en la capital alavesa y se dieron a la fuga en un vehículo. La víctima, un menor de 17 años, tuvo que ser evacuada al hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración.

La Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar con el vehículo en el que iban los cinco presuntos agresores, que fueron detenidos en el concejo de Murgia acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

A los cinco detenidos como autores de los hechos se les sumaron otros dos hombres, que fueron detenidos el sábado por la tarde en diferentes puntos de Bilbao. Los siete detenidos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años.

Tras pasar a disposición judicial, todos han quedado en libertad, los dos últimos durante el domingo, han indicado las mismas fuentes.