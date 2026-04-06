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Archivan el caso del profesor de Religión de Málaga investigado por abusos a niños

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Málaga, 6 abr (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga a un profesor de Religión por supuestos abusos sexuales a menores en un colegio público de Cártama (Málaga).

Tanto la Fiscalía de Málaga como las acusaciones particulares que ejercen las familias de algunas de las supuestas víctimas han recurrido la decisión judicial ante la Audiencia de Málaga para que prosiga la investigación, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las fuentes no han precisado el motivo del archivo provisional de la causa, que adelanta este lunes 'Diario SUR', que señala que las partes coinciden en un mismo argumento: en los dispositivos informáticos del profesor no se han hallado indicios de los supuestos delitos investigados.

El pasado noviembre, cuando el procedimiento adquirió una dimensión mayor, el juzgado autorizó que se realizara un volcado de la información de su ordenador, su tableta y su teléfono móvil en busca de indicios.

La causa se inició con las denuncias interpuestas por cuatro familias a finales de octubre de 2025, aunque después se sumaron varias más, no todas por supuestos abusos, ya que algunas se referirían a comportamientos inapropiados de los que habrían sido testigos.

El caso salió a la luz a final de octubre, cuando una niña llegó a casa y aludió a un peluche que utilizaba el docente, tras lo que explicó actuaciones del maestro que incluirían tocamientos a cambios de pequeño regalos.

El pasado noviembre, el Obispado de Málaga emitió un comunicado tras tener conocimiento a través de los medios de comunicación de la investigación que pesa sobre el docente de Religión, quien "afirma su inocencia".

Al respecto, explicó que se trata de un profesor que cuenta con más de 30 años de servicio docente, en los que no le consta ninguna denuncia previa.

Mostró su confianza en el "pronto esclarecimiento" de los hechos por parte de la Justicia, "por el bien de todas las partes, especialmente de los alumnos del colegio y sus familias", para lo que se puso a disposición de las autoridades para "colaborar en todo lo que sea necesario". EFE

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