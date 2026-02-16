Espana agencias

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del 'reto del paracetamol''entre menores

Guardar

Málaga, 16 feb (EFE).- El Hospital Regional de Málaga ha advertido del peligro para la salud de los menores que suponen retos virales en las redes sociales que implican la ingesta de grandes cantidades de medicamentos, como es el caso del conocido como 'reto del paracetamol', con cantidades que llegan hasta los diez gramos.

El centro ha difundido este lunes a través de sus redes sociales un mensaje de advertencia después de que en las últimas semanas se hayan atendido varias intoxicaciones graves en menores de 14 años, que requirieron ingreso hospitalario, aunque sin fallecimientos, según la información que adelantó la Cadena Ser.

Silvia Oliva, pediatra de Urgencias de este hospital, ha explicado que los retos virales en adolescentes pueden tener "consecuencias graves" sobre la salud y que la ingesta como "un juego" de grandes cantidades de medicamentos que son accesibles en las casas, como antitérmicos y analgésicos, "suelen producir lesiones importantes" e incluso la muerte.

El servicio de Urgencias de este hospital malagueño ha transmitido a los padres un mensaje para que alerten a sus hijos de que los medicamentos "no son nunca un juego".

Además, piden a los progenitores que estén atentos a sus redes sociales y si notan algún comportamiento extraño, sobre todo acompañado de vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva, enciendan "la alarma".

"La tecnología es positiva, pero debemos acompañar a nuestros niños para que hagan un uso responsable y seguro de la misma", señala la pediatra.

Este reto, que también está en otros países, emplaza a los menores a consumir dosis tóxicas de paracetamol y luego compartir en redes quién resiste más, quién pasa más días ingresado o quién requiere más intervenciones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

San Valentín encuentra su canción en Benidorm Fest 2026 con la victoria de 'T Amaré'

Infobae

Benicàssim decreta dos días de luto por el asesinato de una enfermera apuñalada por su ex

Infobae

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Infobae

La Guía Repsol 2026 corona a tres nuevos 3 Soles: A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro

Infobae

Una patrullera de la G.Civil se dirige a la zona del incendio en busca de dos senderistas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cesa a su consejero

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El AT&T Stadium, escenario donde

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’