Espana agencias

Castellón, con 26,2 grados, marca la temperatura más alta de Europa

València, 16 feb (EFE).- El viento seco y cálido que sopla intenso en la Comunitat Valenciana ha elevado los termómetros hasta 6 grados respecto al domingo en la ciudad de Castellón, donde el registro de 26,2 grados es provisionalmente el más alto de la península y del continente, según Aemet.

Este registro supera el alcanzado el domingo, donde se llegó a los 20,6 grados, y supone la temperatura más alta en un mes de febrero desde el 25 del mismo mes de 1995, cuando se registraron 28,8 grados.

En la provincia de Castellón también destacan los 25,9 grados de Torreblanca, la segunda más alta de la península tras la de Castellón, solo superadas por los 27,6 grados de La Aldea de San Nicolás en Las Palmas, los 26,4 de Hermigua en Santa Cruz de Tenerife, y es la misma que se ha registrado en Tinajo, también en Las Palmas.

En el sur de la Comunitat Valenciana, la máxima más alta son los 25,1 grados de Benidorm, frente a los 20,8 grados de ayer, seguido por los 23,1 grados de Xàbia (20,1 el domingo) , 21,5 en el aeropuerto de El Altet (19,8) y los 21,4 de la ciudad de Alicante (19,9)

En la provincia de Valencia, las máximas han subido a 22,9 grados en Sagunto frente los 20,3 del domingo y a 21,1 grados en la capital frente los 19,9 de ayer, mientras que el aeropuerto de Manises ha marcado 20,2, uno más que ayer. EFE

