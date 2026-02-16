Asociaciones de jueces denuncian ante la UE "el deterioro del Estado de derecho en España"

(Actualiza la NA1216 con otra asociación judicial y el PP)

Madrid, 16 feb (EFE).- Dos asociaciones judiciales han trasladado al Parlamento Europeo su preocupación por el "deterioro del Estado de derecho en España" así como por las varias reformas y proyectos legislativos que, en su opinión, afectan directamente a la independencia judicial y al correcto funcionamiento de la Justicia.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), han informado este lunes del encuentro que, junto a otras asociaciones judiciales y fiscales, han mantenido con miembros del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, de visita en Madrid.

En un comunicado, la APM ha señalado que pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años no se han consolidado mejoras estructurales y que el clima institucional y la percepción pública sobre la independencia judicial han tendido a deteriorarse.

Entre las cuestiones abordadas por la asociación están "la ausencia de una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las preocupaciones en torno al acceso a las carreras judicial y fiscal y el impacto institucional de la condena al anterior fiscal general del Estado".

Además, "el déficit estructural de medios personales y materiales y los riesgos derivados de reformas organizativas sin inversión proporcional".

Asimismo la APM ha puesto de relieve "las serias disfunciones que está generando la implantación de los tribunales de instancia, que sin una inversión adecuada y una planificación suficiente están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano", un diagnóstico que comparte la Francisco de Vitoria.

La AJFV también ha alertado, en un comunicado, del proyecto de ley de acceso a la carrera judicial y fiscal dejando claro que "no puede utilizarse esta ley para incorporar por la puerta de atrás a unos 700 jueces y fiscales sustitutos".

Igualmente, han trasladado el descenso constante de jueces por jubilaciones, fallecimientos y excedencias, exigiendo al respecto el cumplimiento efectivo del acuerdo alcanzado en 2023 para el aumento de plazas; la ausencia de medios digitales adecuados y eficientes así como la ausencia de representación de su asociación en los nombramientos del CGPJ y en la propia composición del Consejo.

Y, además, han expresado "su preocupación e indignación por las continuas descalificaciones del Poder Judicial procedentes del Ejecutivo cuando no comparte determinadas resoluciones".

En clave política, la misión de eurodiputados ha lamentado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros de Justicia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, hayan aceptado reunirse con ellos.

Al respecto, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que Sánchez ha "despreciado" la misión del Parlamento Europeo porque "tiene auténtico pánico a la vigilancia de la fiscalización" de su Gobierno.

En un vídeo publicado por el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo ha dicho que Sánchez no quiere que "nadie investigue la corrupción en su entorno íntimo y político", ni tampoco su "acoso sistemático" a los contrapesos democráticos: la justicia, el parlamento y los medios de comunicación. EFE