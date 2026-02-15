Sánchez felicita el triunfo de 'T Amaré' en Benidorm Fest: "Más amor y menos odio"

Madrid, 15 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Tony Grox y LucyCalys, ganadores del primer premio del Benidorm Fest con la canción 'T Amaré', y ha dejado clara la necesidad de "Más amor y menos odio".

En la red social X Sánchez ha colgado el vídeo de la actuación de este grupo que consiguió 166 puntos tras imponerse en la final celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) a las propuestas de Asha, que ha quedado en segunda posición, y Rosalinda Galán, que ha quedado tercera.

"Más amor y menos odio", "Enhorabuena" ha escrito Sánchez tras conocerse el triunfo de estos dos gaditanos, él DJ y ella cantante casi novel de solo 19 años, con una canción que ha ganado precisamente el 14 de febrero, Día de San Valentín.

'T Amaré' es un tema con aires andaluces, muy pegadizo y que para el jefe del Ejecutivo apuesta por el amor.EFE