La autopista AP-7 sigue cortada en Vandellòs tras vuelco ayer de un camión por el viento

Barcelona, 15 feb (EFE).- La autopista AP-7, el corredor mediterráneo viario más importante de la península, sigue cortada a altura de Vandellòs (Tarragona) en dirección a Francia, ya que el viento no ha permitido aún comenzar los trabajos para retirar el camión accidentado ayer, que quedó volcado en la calzada.

Según han informado a EFE fuente del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), el accidente se produjo en el tramo de la autopista que atraviesa el municipio de Vandellòs, en Tarragona, una zona en la que las rachas de viento ocasionadas por la borrasca de gran impacto Oriana superaron los 140 kilómetros por hora.

Las citadas fuentes han indicado que el viento que todavía sopla en la zona, de menor intensidad que ayer pero aún fuerte, no ha permitido comenzar los trabajos de retirada del camión, para lo que, entre otros elementos, se necesita instalar una grúa de grandes dimensiones.

El corte afecta a la circulación en dirección norte en el tramo comprendido entre Vandellòs y L'Ametlla de Mar (Tarragona). Los vehículos de paso se han de desviar por la carretera N-340.

También el viento ha impedido trabajar en las últimas horas en la retirada de un segundo camión accidentado también ayer en Vandellòs, pero en este caso en la carretera A-7, en la que sigue cortado al tráfico un carril en dirección Francia.

Tráfico, por otro lado, ha levantado a las 08:00 horas de este domingo la restricción de circulación en la AP-7 en la provincia de Tarragona a los vehículos de más de 7.500 kilos de peso, medida que acordó ayer por el temporal de viento.

Cataluña registra este domingo todavía un episodio de viento que, según han indicado a EFE fuentes de Protección Civil, ya va a la baja respecto a la compleja jornada de ayer, en la que se anotaron en la comarca gerundense del Alt Empordà rachas de más de 160 kilómetros por hora.

Estas fuentes han indicado que durante la jornada de ayer y hasta las 09:00 horas de este domingo, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.021 llamadas relacionadas con incidentes ocasionados por el temporal de viento, sobre todo en los extremos norte y sur de Cataluña, ninguno de ellos con heridos.

Protección Civil ha levantado este domingo la alerta de emergencia Procicat por fuerte oleaje, al mejorar el estado de la mar, pero mantiene la del plan Vencat ante la previsión de que, puntualmente, se pueda registrar alguna racha fuerte. Este organismo mantiene también en estado de prealerta el plan de emergencias por posibles aludes en el Pirineo y Prepirineo. EFE