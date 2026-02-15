Espana agencias

Controlado el incendio de Cabo Tiñoso tras arrasar 98 hectáreas de matorral y monte bajo

Guardar

Murcia, 15 feb (EFE).- Los efectivos que combaten el incendio forestal de Cabo Tiñoso, en Cartagena(Murcia), han declarado la tarde de este domingo controlado el fuego, que ha arrasado 98 hectáreas de matorral y monte bajo, según una primera valoración, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El incendio había quedado estabilizado la mañana de este sábado, unas 12 horas después de que se desatara la noche del viernes, cuando se recibió el primer aviso desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas. Al Centro de Coordinación de Emergencias llegaron después más de una decena de llamadas que avisaban del suceso.

Las labores de extinción comenzaron de inmediato, pero se vieron dificultades por las fuertes rachas de viento que azotaba la zona. "El viento cambiaba" y los miembros del dispositivo "tenían que estar recolocándose y resituándose continuamente para poder atacar al fuego", ha comentado este domingo la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en declaraciones efectuadas desde el Puesto de Mando Avanzado.

Arroyo también ha mostrado satisfacción por el hecho de que ninguna persona haya sufrido daños. "Era lo que nos preocupaba desde el primer momento", ha asegurado.

Otro elemento de preocupación fue la presencia de dos senderistas, un chico y una chica de 22 años que estaban en un lugar conocido como Cala Cerrada y se vieron cercados por el fuego. Al no poder ser rescatados por tierra, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil consiguió acceder a la cala y llevarles al puerto de Mazarrón, según ha informado este cuerpo.

La evolución del fuego se ha ralentizado a partir de las 7:00 horas, al bajar la fuerza del viento, lo que ha facilitado el trabajo del operativo, formado por cerca de un centenar de personas y al que se han sumado a primera hora dos helicópteros de la comunidad autónoma que se han desplazado a la zona afectada con una brigada helitransportada.

En las labores de extinción han participado brigadas forestales, agentes medioambientales y técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y Guardia Civil.

La mitad de este dispositivo sigue en la zona y permanecerá allí supervisando la situación hasta que el incendio se declare extinguido.

En cuanto al origen del siniestro, las investigaciones apuntan a la caída de cables del tendido eléctrico por el fuerte viento que se registró en la zona ayer, de acuerdo con una primera estimación, de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida).

La zona de cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades.

De las 98 hectáreas afectadas, 57 están incluidas en la Muela, 37 en Cabo Tiñoso y Algameca y las cuatro restantes son enclave agrícola, es decir, no se trata de terreno forestal.

El área está incluida en las clasificaciones de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Govern e Iglesia catalana firmarán un convenio de cesión de inmuebles para vivienda social

Infobae

Cardona, Alonso y el equipo olímpico de esqui montaña llegan este lunes a Bormio

Infobae

Renfe e Iryo reestablecen hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Renfe e Iryo reestablecen hoy

Iñigo Pérez: "Pese a ganar es un día triste, no podemos aislarnos de la realidad"

Infobae

Jana Cid vuelve a lo más alto del podio tras superar una grave lesión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027