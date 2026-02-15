Controlado el incendio de Cabo Tiñoso tras arrasar 98 hectáreas de matorral y monte bajo

Murcia, 15 feb (EFE).- Los efectivos que combaten el incendio forestal de Cabo Tiñoso, en Cartagena(Murcia), han declarado la tarde de este domingo controlado el fuego, que ha arrasado 98 hectáreas de matorral y monte bajo, según una primera valoración, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El incendio había quedado estabilizado la mañana de este sábado, unas 12 horas después de que se desatara la noche del viernes, cuando se recibió el primer aviso desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas. Al Centro de Coordinación de Emergencias llegaron después más de una decena de llamadas que avisaban del suceso.

Las labores de extinción comenzaron de inmediato, pero se vieron dificultades por las fuertes rachas de viento que azotaba la zona. "El viento cambiaba" y los miembros del dispositivo "tenían que estar recolocándose y resituándose continuamente para poder atacar al fuego", ha comentado este domingo la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en declaraciones efectuadas desde el Puesto de Mando Avanzado.

Arroyo también ha mostrado satisfacción por el hecho de que ninguna persona haya sufrido daños. "Era lo que nos preocupaba desde el primer momento", ha asegurado.

Otro elemento de preocupación fue la presencia de dos senderistas, un chico y una chica de 22 años que estaban en un lugar conocido como Cala Cerrada y se vieron cercados por el fuego. Al no poder ser rescatados por tierra, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil consiguió acceder a la cala y llevarles al puerto de Mazarrón, según ha informado este cuerpo.

La evolución del fuego se ha ralentizado a partir de las 7:00 horas, al bajar la fuerza del viento, lo que ha facilitado el trabajo del operativo, formado por cerca de un centenar de personas y al que se han sumado a primera hora dos helicópteros de la comunidad autónoma que se han desplazado a la zona afectada con una brigada helitransportada.

En las labores de extinción han participado brigadas forestales, agentes medioambientales y técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y Guardia Civil.

La mitad de este dispositivo sigue en la zona y permanecerá allí supervisando la situación hasta que el incendio se declare extinguido.

En cuanto al origen del siniestro, las investigaciones apuntan a la caída de cables del tendido eléctrico por el fuerte viento que se registró en la zona ayer, de acuerdo con una primera estimación, de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida).

La zona de cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades.

De las 98 hectáreas afectadas, 57 están incluidas en la Muela, 37 en Cabo Tiñoso y Algameca y las cuatro restantes son enclave agrícola, es decir, no se trata de terreno forestal.

El área está incluida en las clasificaciones de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España. EFE

