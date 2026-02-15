97-60. El Barça se da un baño de autoestima a costa del Manresa antes de la Copa

Barcelona, 15 feb (EFE).- El Barça trituró este domingo al BAXI Manresa en el derbi catalán (97-60) que supone el decimocuarto triunfo en la Liga Endesa y que le sirve para reforzar su confianza de cara al primer título de la temporada: la Copa del Rey, que arrancará el próximo viernes frente al UCAM Murcia.

El conjunto azulgrana dominó el encuentro de principio a fin, aunque fue en el tercer cuarto cuando rompió definitivamente el partido con un parcial de 30-12 que sepultó la resistencia visitante y permitió a Xavi Pascual repartir minutos y dosificar esfuerzos.

Pese a las ausencias por lesión de Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely, el equipo azulgrana tuvo en Will Clyburn (14), Myles Cale (13), Darío Brizuela (12) y Nico Laprovittola (12) dobles dígitos. En el cuadro manresano, Agustín Ubal y Alex Reyes, con diez puntos cada uno, fueron los más destacados.

El equipo del Bages dejó claro que no pensaba conceder ni un respiro a un Barça bajo mínimos, obligado a completar el banquillo con los jóvenes Kusturica y González. Con Reyes marcando el ritmo desde el perímetro, firmó un 2-7 de salida que encendió las primeras alarmas.

Igualar la intensidad fue la consigna azulgrana para resistir el envite: aceleró posesiones, movió mejor el balón y, con Clyburn como catalizador de esos últimos pases, volteó el marcador (13-9, min. 7).

El Barça aceptó el pulso físico y halló premio en la velocidad de un quinteto con ganas de reivindicarse, en el que incluso Kusturica, el jugador más joven de la historia azulgrana en anotar en la ACB, con 16 años, 9 meses y 15 días, sumó para estirar la ventaja hasta el 22-14 al cierre del primer acto.

El Manresa intentó reengancharse, pero ni los porcentajes acompañaron ni los locales concedieron segundas oportunidades, bien sostenidos por un rebote defensivo que cerró Fall. La anotación se frenó en seco y, con ambos equipos atascados, el Barça encontró oxígeno desde el tiro libre para ampliar la brecha (33-20, min. 15).

Eso dio alas al conjunto azulgrana, que amagó con romper el partido con un parcial de 8-0 culminado por un triple Brizuela (41-25, min. 19).

Diego Ocampo pidió tiempo muerto para frenar la sangría y mantener vivas las opciones de cara a la segunda mitad, y el empuje competitivo de Eli Brooks permitió maquillar el marcador hasta el 43-31 al descanso.

Pero cualquier conato de reacción se diluyó tras el paso por vestuarios. Brizuela y Clyburn se repartieron los primeros catorce puntos del Barça tras la reanudación y enterraron cualquier esperanza visitante, apuntalando una ventaja que superó la veintena al ecuador del tercer cuarto (57-35, min. 25).

El cuadro manresano terminó por ahogarse en ataque. Apenas cuatro puntos en el arranque del último período y una sequía de más de cuatro minutos sin anotar certificaron un desenlace que ya se intuía antes del descanso y que quedó reflejado en el abultado 73-43 con el que se entró al último acto.

Con el triunfo en el bolsillo, los cuartos de final de la Copa del Rey ante el UCAM Murcia en el horizonte, y Pascual pensando en las rotaciones, el último cuarto fue un mero trámite, que también se llevó el Barça (24-17) para redondear el definitivo 97-60.

- Ficha técnica:

97 - Barça (22+21+30+24): Laprovittola (12), Brizuela (12), Clyburn (14), Shengelia (6), Hernangómez (8), -cinco inicial-, Marcos (5), Cale (13), Fall (8), Keita (-), Kusturica (7), Parra (9) y González (3).

60 - Baxi Manresa (14+17+12+17): Bassas (7), Brooks (7), Reyes (10), Olinde (2), Akobundu (4), -cinco inicial-, Benítez (-), Gaspà (2), Ubal (10), Steinbergs (8), Knudsen (4), Oriola (6) y Pérez (-).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Joaquín García y Guillermo Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 20 de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 5.450 espectadores. EFE

