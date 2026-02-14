Restablecido desde esta madrugada el tráfico marítimo en el puerto de València

València, 14 feb (EFE).- El tráfico marítimo del puerto de València ha sido restablecido desde las 02:20 horas de esta madrugada, a propuesta de prácticos de Valencia y con el visto bueno de Capitanía Marítima, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

La Autoridad Portuaria de Valencia decidió cerrar este viernes el puerto de la capital valenciana, tanto para las entradas como para las salidas de barcos, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El puerto de Castellón, por su parte, mantiene el tráfico marítimo y ha activado el Plan de Autoprotección en Situación 0 de alerta, ante el aviso rojo por fuertes vientos y temporal marítimo en el litoral de la provincia.

Pide a las empresas y terminales que operan en sus instalaciones evaluar operativas con grúas y maquinaria de gran altura, asegurar el correcto anclaje y trincaje de elementos móviles, revisar el apilado de contenedores y retirar material ligero y mobiliario de zonas abiertas.

Asimismo, a los locales de restauración recomienda la retirada preventiva de toldos, terrazas y mobiliario exterior y objetos pequeños que puedan ser proyectados por el viento y mantener a los clientes y personal en el interior de los edificios.

La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios. EFE