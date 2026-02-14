Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones como programa de gobierno en Andalucía

María Jesús Montero expuso que los registros municipales de demandantes de vivienda en Andalucía suman 110.000 inscritos, una cifra que utilizó para dimensionar la magnitud del reto habitacional en la comunidad autónoma. En este contexto, comunicó que la principal medida del programa socialista en materia de vivienda para las próximas elecciones autonómicas será la construcción de 100.000 viviendas, junto a una inversión anual de 1.000 millones de euros desde la Junta, según informó el medio original.

Durante un foro sobre vivienda realizado por el PSOE en Dos Hermanas, Sevilla, que contó con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, Montero detalló que el objetivo de esta iniciativa es “recuperar todo el tiempo perdido”. Según publicó la misma fuente, la dirigente socialista señaló que el aumento de la oferta pretende favorecer una reducción de los precios en pleno contexto inflacionario, indicando que la creación de vivienda asequible es parte de la respuesta estructural a la actual presión sobre el mercado inmobiliario andaluz.

Montero ubicó las políticas de vivienda como una de las primeras actuaciones que implementaría de encabezar la Junta de Andalucía. Definió el gasto público y las reformas legislativas para garantizar el acceso a la vivienda como “el quinto pilar del Estado del Bienestar”, reflejando la aspiración socialista de incluir la vivienda junto a otros sistemas esenciales como la sanidad o la educación. De acuerdo con el medio, remarcó también que el acceso a la vivienda debería considerarse “un derecho exigible en los tribunales”, subrayando la importancia de que no existan bloqueos por parte de las comunidades autónomas a las leyes estatales en la materia.

Uno de los aspectos económicos principales del plan presentado consiste en destinar aproximadamente un uno por ciento del Producto Interno Bruto andaluz a políticas de vivienda, avanzando hacia el objetivo a medida que se movilicen recursos. Según detalló la dirigente y reportó el mismo medio, la cantidad total ideal sería de 2.300 millones de euros anuales sumando las aportaciones de las distintas administraciones. Montero matizó que la Junta asumiría un esfuerzo directo de 1.000 millones por año para vivienda pública, cantidad que justificó señalando el modelo de financiación que propone el Gobierno, el cual ofrecería a Andalucía hasta 5.700 millones entre recursos tributarios y transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial.

La cooperación entre sectores público y privado representa otro pilar del planteamiento socialista. Tal como recogió la fuente, Montero abogó por extender a otras ciudades el modelo de colaboración aplicado en Dos Hermanas, donde los municipios aportarían suelo gratuito y los promotores privados se comprometerían a dedicar una cuota relevante a vivienda protegida y a establecer precios inferiores a los de mercado, condición vinculada a que las casas se integren en el patrimonio municipal o autonómico y no vuelvan al libre mercado, ya que la inversión parte de recursos públicos.

Sobre el marco legal vigente, Montero prometió revertir la actual Ley de Vivienda de Andalucía en los primeros 100 días en caso de acceder al gobierno regional, según consignó la fuente. Además, describió medidas orientadas específicamente a la población joven: quienes adquieran su primera vivienda no tendrían que abonar el 20% de la entrada hasta el final del préstamo hipotecario, lo que según explicó Montero supondría un alivio financiero al reducir de inmediato esa parte del coste de acceso.

A lo largo del evento, Montero criticó la gestión actual del gobierno regional, encabezado por Juan Manuel Moreno Bonilla, afirmando que la Junta “se ha dado de baja” de las políticas activas de vivienda, limitándose a administrar fondos ya previstos en el Plan Estatal de Vivienda financiado por el Gobierno de España. De acuerdo con lo relatado por la fuente, atribuyó esta conducta a falta de iniciativa de la administración autonómica e insistió en que, de asumir el gobierno, el PSOE no dejaría de asumir responsabilidades en materia de vivienda pública.

Al defender la amplitud del programa socialista, Montero destacó, según el medio original, la intención de favorecer tanto a los sectores más vulnerables como a la clase media, a quienes considera también expulsados del mercado inmobiliario actual, incluso con ingresos estables, ante el encarecimiento de los precios de la vivienda en Andalucía. Argumentó que la intervención pública es necesaria, dada la inacción prolongada que atribuye a los gobiernos del Partido Popular, así como la urgencia de recuperar el tiempo transcurrido sin políticas habitacionales efectivas.

En la parte final de la intervención, según publicó el medio de origen, Montero mencionó propuestas adicionales vinculadas al Estado del Bienestar, como la actualización de las pensiones en función del índice de precios al consumo, e hizo un llamado a la movilización de la base electoral progresista en las próximas elecciones, subrayando el papel que, según el PSOE, han tenido las políticas públicas en el desarrollo y la cohesión social en Andalucía.

El acto, organizado por el PSOE andaluz, incluyó las intervenciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez; la portavoz del PSOE en Marbella y diputada en el Congreso, Isabel Pérez; y contó con la presentación de la diputada autonómica Verónica Pérez, según consignó el medio original.