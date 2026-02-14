La coalición Sumar y Rufián reavivan el debate sobre la unidad en la izquierda

Sol Carreras

Madrid, 14 feb (EFE).- Los partidos de la coalición Sumar presentes en el Gobierno, por un lado, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por otro, han reavivado el debate sobre la unidad en la izquierda con muchas dudas aún sobre la concreción de sus planteamientos, sobre todo en el caso del diputado, pero con un mismo objetivo: intentar frenar el avance de Vox.

Esta semana, los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes han anunciado que el próximo 21 de febrero celebrarán un acto público en Madrid para oficializar su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales.

Será con un nuevo proyecto político que deja atrás la actual marca de la coalición Sumar y al que invitan a unirse a más formaciones.

Y también esta semana Rufián ha insistido en su propuesta de crear un frente amplio de izquierdas, incluyendo a partidos nacionalistas e independentistas, y ha informado de un encuentro el 18 de febrero en la capital junto al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado.

El debate sobre la unidad a la izquierda del PSOE vuelve a estar muy presente ante la preocupación por el ascenso electoral de Vox, primero en Extremadura y más recientemente en Aragón, pero los planteamientos de Sumar y de Rufián suscitan varias preguntas.

Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE llevan meses trabajando con discreción en un nuevo proyecto político que sea una verdadera alianza entre iguales y no una simple suma de siglas bajo el liderazgo de una formación.

En este sentido, uno de los cambios más significativos es que prescindirán del paraguas de Movimiento Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que fue quien aglutinó este espacio en las elecciones generales de 2023.

Habrá además un nuevo nombre de la coalición, todavía por decidir, y nuevas dinámicas de trabajo internas, como por ejemplo la consolidación de una dirección de partidos al margen de la dirección del grupo parlamentario.

Esta refundación de Sumar está orientada a las próximas elecciones generales, previstas en 2027, aunque fuentes de los partidos involucrados señalan a EFE que tendrá su traslación en alianzas similares en el ámbito territorial.

Y destacan ante todo su determinación de volver a ir juntos en coalición aprendiendo de sus errores y aciertos, algo que aseguran que no había que dar por hecho.

Además del cambio de nombre, la gran pregunta es si la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, repetirá como candidata de esta nueva coalición o si habrá un nuevo liderazgo.

Por el momento, Díaz no ha despejado la incógnita sobre su candidatura y ni siquiera está claro si acudirá al acto del 21 de febrero.

Mientras tanto, el resto de ministros de Sumar y responsables de los cuatro partidos implicados en la reconstrucción del espacio se afanan en subrayar que ahora no toca hablar de nombres, sino de proyecto, aunque señalan que hay mucho banquillo en el espacio y que nadie sobra.

Los únicos que se han salido de este discurso han sido el líder de IU, Antonio Maíllo, que rechazó el martes la posibilidad de que Díaz fuera de nuevo candidata, aunque matizó luego sus palabras, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que ese mismo día apoyó expresamente que la vicepresidenta vuelva a liderar el espacio.

Los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno abren la puerta a incorporar a más formaciones de izquierdas a su refundación, entre ellos Podemos, pero los morados han dejado claro que no volverán a ir en coalición con los de Yolanda Díaz, al no considerarlos parte de lo que denominan la "izquierda transformadora", aunque sí querrían tejer alianzas electorales con IU.

Pese a ello, Podemos está invitado a asistir al acto del 21 de febrero junto a más formaciones de izquierdas como ERC, EH Bildu, BNG, así como los otros tres partidos que han formado parte hasta ahora del grupo Sumar en el Congreso: Compromís, la Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

Por el momento, fuentes de Més han informado a EFE de que no asistirán porque prefieren esperar a conocer más detalles sobre este nuevo proyecto político, mientras que fuentes de Compromís han confirmado que acudirá algún representante, aunque señalan que esto no significa que vayan a repetir coalición.

En paralelo a la refundación de Sumar, Rufián insiste en su propuesta de crear un frente amplio de izquierdas para frenar a Vox que incluya también a partidos nacionalistas e independentistas y que esté articulado fuera de la órbita madrileña.

Rufián no ha aclarado si estaría dispuesto a liderar una candidatura de este tipo y no ha concretado nada más sobre esta idea, pero su propio partido y otros como EH Bildu y BNG ya han rechazado esta posibilidad.

Dentro de la coalición Sumar celebran que Rufián se una al debate sobre la unidad a la izquierda, pero muchas fuentes del espacio no ven factible su planteamiento y critican el "personalismo" del diputado de ERC. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023264680)