Hiopos Lleida-Bàsquet Girona, un derbi para mirar hacia arriba

Girona, 14 feb (EFE).- El Hiopos Lleida y el Bàsquet Girona, 12º y 10º clasificados de la Liga Endesa, se enfrentarán este domingo (12:00 horas) en un nuevo duelo catalán con la ambición de ganar para mirar arriba, después de perder los derbis contra el Baxi Manresa (90-99) y el Barça (97-92), respectivamente.

El Girona no pudo conseguir el reto de igualar su mejor racha de triunfos en la ACB, cuatro con Aíto García Reneses en la temporada 2022-2023, la primera del club de Marc Gasol en la élite, pero el equipo compitió de tú a tú y el Barça ganó gracias a un 62% de acierto en los triples.

La derrota, lógica y esperable por clasificación, rompió la racha de resultados, pero no la buena dinámica de juego de un equipo que afronta la segunda vuelta con ganas de mirar hacia Europa.

El conjunto de Moncho Fernández suma cinco victorias en los últimos ocho partidos y Fontajau es optimista porque el equipo mantiene su carácter aguerrido e intenso y va ganando contundencia en los dos aros.

Además, el Girona solo conoce la victoria contra el Lleida en la ACB: 85-90 con 19 puntos de Fjellerup y 93-85 el curso pasado y 103-86 en la primera vuelta, con 18 puntos de Juan Fernández.

El interior argentino fue baja en el partido con el Barça por unas molestias en su pie derecho, pero ya debería estar recuperado para el partido del Barris Nord.

Esta semana, una vez materializado el regreso a las pistas de Fjellerup, el Girona ha anunciado el adiós del 'temporero' Sander Hollanders, escolta neerlandés. Y Fernández también tiene la baja del interior argentino Juan Fernández, con una microrotura en la fascia del pie derecho.

Por su parte, el Hiopos Lleida viene de encadenar una racha de dos derrotas seguidas, a domicilio ante el Valencia Basket (101-65) y contra el BAXI Manresa en el Barris Nord (90-99). De este modo, los de Gerard Encuentra buscarán hacer valer el 'factor cancha' para ganar el primer derbi catalán de la temporada en casa.

En los últimos choques, el escolta James Batemon ha capitaneado el juego de los burdeos. En la pasada jornada, a pesar de la derrota, el norteamericano anotó 33 puntos, su récord personal y del Hiopos Lleida en la Liga Endesa.

Batemon viene promediando 17,2 puntos (es el tercer mejor anotador de la competición), 2,9 asistencias y 16,5 dígitos de valoración.

En ese sentido, Encuentra ha reconocido en numerosas ocasiones que debe buscar alternativas, tanto ofensivamente como defensivamente, para que sus jugadores mejoren su rendimiento y sean capaces de llevarse una victoria importante.

Y es que el conjunto gerundense es un rival directo en la zona media-baja de la tabla, antes del parón por la Copa del Rey y los compromisos de selecciones.

En el partido de ida, el Bàsquet Girona fue superior a los ilerdenses durante los cuarenta minutos, y logró una clara victoria, además de colchón de 17 puntos de averaje (103-86).

El pívot Juan Fernández (18 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración) fue el más destacado por parte de los de Moncho Fernández, mientras que Batemon firmó 27 puntos y 32 de valoración que le valieron para ser el jugador de la jornada. EFE

