Hoy será noticia. Jueves, 9 de abril

IRÁN GUERRA

Guerra Oriente Medio y acuerdo Gibraltar centran la comparecencia de Albares en Congreso

Madrid (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra en Oriente Medio tras el alto el fuego provisional de dos semanas entre EE.UU. e Irán y abordar el acuerdo de Gibraltar una vez que aplazada su aplicación provisional hasta el 15 de julio.

Sobre estas dos cuestiones el ministro comparece a petición propia y lo hace en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso a partir de las nueve de la mañana, donde además tendrá que dar cuenta, a instancias del PP, de los motivos de la ausencia de España en la cumbre de líderes sobre Ucrania (13 de agosto de 2025).

JUICIO ÁBALOS

El juicio a Ábalos cierra la semana con la mujer que dijo llevar dinero a la sede de PSOE

Madrid (EFE).- El juicio que sienta en el banquillo por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama cierra su primera semana con la declaración de la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

La tercera y última sesión de la semana del juicio que celebra el Tribunal Supremo acogerá el testimonio de Carmen Pano y de su hija Leonor, ambas investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos, y también el del hombre que llevó en coche a la primera para realizar, presuntamente, la primera entrega de dinero.

SANIDAD EUTANASIA

Sanidad y autonomías abordan este jueves el manual de buenas prácticas en la eutanasia

Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelen a reunirse en un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar un amplio orden del día, que incluye el manual de buenas prácticas para agilizar el proceso de la eutanasia, aunque con la huelga de médicos como telón de fondo.

El pasado 27 de marzo, Sanidad y las comunidades celebraron un Consejo Interterritorial en el que solo se habló de la huelga de médicos, de forma que el resto de cuestiones se emplazaron a una nueva reunión después de Semana Santa, que finalmente tendrá lugar este jueves y online.

TURISMO PERSPECTIVAS

Exceltur publica estudio de cómo afecta al turismo la inestabilidad internacional

Madrid (EFE).- Exceltur hace público este jueves un análisis detallado de cómo están afectando este año al sector turístico español la inestabilidad internacional y el encarecimiento del combustible.

Inestabilidad provocada por el conflicto de Oriente Medio.

VIVIENDA COYUNTURA

Notariado da a conocer los datos de compraventa de vivienda por parte de extranjeros

Madrid (EFE).- El Consejo General del Notariado da a conocer este jueves los datos de compraventa de vivienda en España por parte de extranjeros durante la segunda mitad de 2025.

En el primer semestre crecieron las operaciones de compraventa un 2 por ciento, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza.

SISTEMA PENSIONES

Presentación de INTegraSS, herramienta que proyectará el gasto a largo plazo de las pensiones

Madrid (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentan este jueves INTegraSS.

La nueva herramienta permitirá a la Administración proyectar el gasto a largo plazo de las pensiones en España.

PARTIDOS IZQUIERDA

Gabriel Rufián e Irene Montero debaten hoy en Barcelona sobre el futuro de la izquierda

Barcelona (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán este jueves un acto en Barcelona en el que abordarán el debate sobre el futuro de la izquierda en España.

El coloquio se celebrará en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y arrancará a las 18:30 horas.

MONJAS BELORADO

Las exmonjas de Belorado vuelven a declarar en el juzgado por el trato a las ancianas

Burgos (EFE).- Las exmonjas de Belorado vuelven este jueves a declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao dentro de la investigación por un presunto delito de trato degradante a otras cinco religiosas de avanzada edad, con las que convivieron hasta que el pasado diciembre una comisión judicial se llevó a las mayores del convento de Orduña (Bizkaia).

Las exmonjas están acusadas de trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal, delitos que "niegan rotundamente", ha asegurado Canals, ya que defienden que "siempre cuidaron a las mayores con esmero, atención adecuada y trato cercano".

ACOSO SEXUAL

El ex responsable de redes de Vox declara por una denuncia de acoso sexual contra un menor

Madrid (EFE).- El ex responsable de redes sociales de Vox y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, Javier Esteban, declara este jueves ante el juzgado de instrucción número 4 de Madrid tras una denuncia de acoso sexual contra un menor presentada en su contra.

Esteban sostuvo que es inocente y pidió la baja inmediata como militante de Vox y abandonó su cargo en el partido en diciembre del año pasado, cuando el periódico ABC hizo pública la denuncia interpuesta en su contra por un militante que en el momento de los hechos denunciados tenía, según este medio, 16 años y ahora es adulto.

RODALIES CATALUÑA

Illa se reunirá con el ministro Puente este jueves en el Palau de la Generalitat

Barcelona (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, se reunirá este jueves a las 7:30 horas, en el Palau de la Generalitat, con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El encuentro servirá para hacer balance de la situación en Rodalies tras los cortes ferroviarios de los últimos meses, cuya gestión ha costado 13 millones de euros.

ISABEL ALLENDE

Isabel Allende presenta su nueva obra, 'La palabra mágica. Una vida escrita'

Madrid (EFE).- Isabel Allende presenta este jueves su nueva obra, 'La palabra mágica. Una vida escrita', un libro sobre el oficio de escribir, la magia de la creación y el poder transformador de las palabras.

Libro en el que Allende reflexiona sobre el papel que ha tenido la escritura a lo largo de su vida.

JOHN IRVING

John Irving habla sobre su nueva novela, 'La reina Esther'

Barcelona (EFE).- El escritor estadounidense John Irving regresa al orfanato de la novela 'Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra', adaptada al cine como 'Las normas de la casa de la sidra', en su nueva obra 'La reina Esther'.

Irving habla este jueves de esta nueva novela, que narra la historia de una huérfana que se convierte en un 'angel de la guarda' para su nueva familia.

EL TIEMPO

La borrasca se desplaza hacia el sur y dejará precipitaciones en el suroeste

Madrid (EFE).- La borrasca situada al suroeste de la península se alejará este jueves levemente hacia el sur, pero dejará en esa zona chubascos que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta, precipitaciones que podrán darse también al sur de la cordillera Cantábrica, una situación que irá acompañada de un aumento generalizado de temperaturas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular puede dar lugar a precipitaciones con barro. Serán probables brumas y bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular.

EFE

plv