La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en una reunión de líderes europeos en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

La UE, España y otros siete países han celebrado este miércoles el acuerdo alcanzado entre EEUU, Israel e Irán para establecer un alto el fuego en la guerra.

Así lo han expresado en una declaración conjunta en la que han aprovechado para mandar un mensaje a Trump: “El acuerdo debe incluir al Líbano”. Los líderes de Occidente han agradecido a Pakistán por su labor mediadora en el conflicto y han subrayado que el objetivo ahora “debe ser negociar una solución rápida y definitiva a la guerra en los próximos días”. Y de nuevo, con otro mensaje al presidente estadounidense: “Esto solo se puede lograr por la vía diplomática”.

“Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. Puede evitar una grave crisis energética mundial”, han sentenciado.

Noticia en ampliación