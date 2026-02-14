El REBI Cuenca y el Caserío Ciudad Real se enfrentan en un complicado duelo regional

Cuenca/Ciudad Real, 14 feb (EFE).- El REBI Cuenca recibe este domingo a partir de las 12:30 horas al Caserío Ciudad Real en el polideportivo 'El Sargal', un derbi regional que llega marcado en rojo para los conquenses, que están a un punto de descenso, mientras que el Ciudad Real desea lograr su tercera victoria consecutiva.

Este será el primer choque de los conquenses en casa en este 2026, que llegan tras perder por 32-29 en Torrelavega, mientras que su rival viene de superar al Bidasoa Irun y llegar a los 15 puntos en la clasificación.

Será un choque especial para jugadores como Ángel Pérez, Sergi Mach o Sergio López, que se medirán al que fue su equipo, especialmente el último, quien ha sido capitán de los conquenses hasta el año pasado.

El entrenador del Rebi Cuenca, Lidio Jiménez, ha analizado en la rueda de prensa previa al partido que los de Ciudad Real "se han reforzado con tres jugadores importantes y muy contrastados en Asobal, tienen un proyecto muy interesante y tienen un plantillón".

También ha reconocido la necesidad de sumar del equipo conquense, que lleva diez puntos "y hay que sumar", por lo que ha instado a ser "muy, muy fuertes" en casa, ya que a su juicio "el objetivo de la salvación pasa por ello" y ha pedido el respaldo de la afición, porque el equipo necesita "el apoyo más que nunca".

El REBI Cuenca tiene las bajas seguras de Santi Barceló, David Notario y Afonso Mendes por lesión en un choque que será arbitrado por los hermanos Jorge y Jesús Escudero Santiuste.

De su lado, el técnico del Caserío, Santiago Urdiales, ha expresado en su comparecencia que el partido contra el Rebi Cuenca "será muy difícil y complicado, con mucho en juego" y ha apostado por olvidar la clasificación de cada uno, pues ha asegurado que "el que sea capaz de tener mayor intensidad, tendrá más posibilidades de conseguirlo".

También Urdiales ha advertido que el Rebi Cuenca dispone de una “poderosa primera línea, sumado a la experiencia que atesoran los conquenses, con lo que cometen muy pocos errores”, con lo que ha instado a que sus jugadores “mantengan la actitud de los encuentros frente a Granollers y Bidasoa",

"Para mí, será una másterclass el ganar en una pista como Cuenca y eso nos tiene que servir para motivarnos", ha asegurado Urdiales.

Urdiales tendrá las bajas de los pivotes, los lesionados Omar Sherif, Juan Lumbreras y Jorge Romanillos y en espera de la autorización burocrática al brasileño Pedro Sosa y la baja de larga duración del lateral Carlos Ocaña, convaleciente de una intervención de ligamento cruzado. EFE

1011976

crm-an/cst/jpd