Espana agencias

Bendodo califica de "miserables y cobardes" las palabras de Óscar López sobre Lambán

Guardar

Málaga, 14 feb (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha calificado este sábado de "miserables y cobardes" las declaraciones del ministro Óscar López "contra un compañero de partido ya fallecido", el expresidente de Aragón Javier Lambán.

"Hasta ese punto ha llegado el sanchismo", ha advertido Bendodo, en su intervención este sábado en una reunión del consejo de alcaldes del PP, en la que se ha preguntado "qué podemos esperar de este partido en el Gobierno que usa a los que han muerto para culparlos de sus derrotas electorales; ya es lo último".

Ha asegurado que en el tiempo que lleva en política no ha visto unas declaraciones "tan miserables, tan cobardes y tan desafortunadas".

También ha subrayado que le "preocupa y repugna" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya vuelto a eso de presos por presupuestos", en referencia al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, "un terrorista con 400 años de condena, que ha matado a 20 personas".

Bendodo ha recordado que Txeroki también atentó contra algún socialista, ha puesto de ejemplo a Eduardo Madina, y ha señalado que "ahora su partido lo saca de la cárcel por interés político, por sostenerse 15 minutos más sentado Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa, nada más es por eso".

"La puerta de la celda de ese terrorista se la ha abierto el Partido Socialista en el Gobierno vasco, porque depende de ellos la Consejería, es que esto ha llegado a su fin", ha asegurado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Murcia se opone a declarar la anguila europea en peligro de extinción y pide más estudios

Infobae

Andalucía baja a fase de emergencia situacion operativa 1 por reducción de incidencias

Infobae

El belga Fretin aspira a reeditar el triunfo ante rivales de enjundia

Infobae

Ratcliffe critica la inmigración con veinte inmigrantes en la plantilla

Infobae

Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia multará a los puteros

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa