Bendodo califica de "miserables y cobardes" las palabras de Óscar López sobre Lambán

Málaga, 14 feb (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha calificado este sábado de "miserables y cobardes" las declaraciones del ministro Óscar López "contra un compañero de partido ya fallecido", el expresidente de Aragón Javier Lambán.

"Hasta ese punto ha llegado el sanchismo", ha advertido Bendodo, en su intervención este sábado en una reunión del consejo de alcaldes del PP, en la que se ha preguntado "qué podemos esperar de este partido en el Gobierno que usa a los que han muerto para culparlos de sus derrotas electorales; ya es lo último".

Ha asegurado que en el tiempo que lleva en política no ha visto unas declaraciones "tan miserables, tan cobardes y tan desafortunadas".

También ha subrayado que le "preocupa y repugna" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya vuelto a eso de presos por presupuestos", en referencia al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, "un terrorista con 400 años de condena, que ha matado a 20 personas".

Bendodo ha recordado que Txeroki también atentó contra algún socialista, ha puesto de ejemplo a Eduardo Madina, y ha señalado que "ahora su partido lo saca de la cárcel por interés político, por sostenerse 15 minutos más sentado Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa, nada más es por eso".

"La puerta de la celda de ese terrorista se la ha abierto el Partido Socialista en el Gobierno vasco, porque depende de ellos la Consejería, es que esto ha llegado a su fin", ha asegurado. EFE