Ramírez, sobre el Joventut: "Si hablamos de toma de decisión, quizás es el mejor equipo"

Zaragoza, 13 feb (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha destacado este viernes las fortalezas del próximo rival del conjunto aragonés en la Liga Endesa, el Asisa Joventut, una escuadra que, en lo que respecta a la toma de decisiones, a su juicio, "quizás es el mejor equipo" del campeonato doméstico.

En una rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará este sábado en el pabellón Príncipe Felipe (18.00 horas), el técnico catalán ha observado que el Joventut "viene de jugar muy, muy bien", con "una identidad clara", y ha añadido: "Si hablamos de toma de decisión, quizás es el mejor equipo de la liga".

En su análisis, ha recordado que su próximo rival viene de caer el martes ante el Chalon-sur-Saône en la Liga de Campeones y, tras el encuentro en Zaragoza, les espera el jueves el duelo de Copa del Rey ante el Valencia Basket.

Por ello, ha considerado que el conjunto catalán recalará en el Príncipe Felipe con el objetivo de "recuperar sensaciones" para luego hacer un buen trabajo en la copa.

"Este partido posiblemente les sea importante para recuperar lo que el martes no les fue del todo bien y llegar el jueves que viene lo mejor posible", ha reiterado.

Al respecto, ha indicado que para el Casademont esta circunstancia supone "un reto mayor", por lo que ha recalcado que se trata de "un partido muy difícil".

En su análisis del adversario, se ha detenido en la figura de Ricky Rubio, sobre el que ha destacado que es "un orgullo" enfrentarse a alguien de quien, como persona, valora "todo lo que hace", pues se trata de "un tío valiente" y con "los valores muy claros", que además los transmite.

Y, como jugador, ha matizado que le gusta "un poco menos" tenerlo de adversario, pues resulta un profesional "muy difícil de defender", que marca los ritmos y que logra tener impacto en el partido "sin hacer cosas que hacen otros jugadores más visuales".

El entrenador también se ha referido a la delicada situación que atraviesa la escuadra rojilla, fuera de Europa y decimocuarta en el campeonato doméstico, por lo que ha subrayado que "estando bien o estando mal", el partido de este sábado "hay que sacarlo".

Para ello, ha abogado por hacer "lo contrario" a lo realizado el martes, cuando cayeron en casa ante el Dinamo Sassari italiano tras completar una pésima primera parte "sin alma", de manera que ha aseverado: "El sábado necesitamos jugar por nuestra vida, por todo".

Preguntado por si este es el momento más delicado de la temporada para el Casademont, ha apuntado que "puede ser" que así lo sea por circunstancias como el ambiente y de dónde viene el equipo.

No obstante, e interrogado por si entendería su destitución en el caso de perder contra el Joventut, se ha mostrado claro: "No me preocupa, creo que vamos a ganar". EFE

EFE

