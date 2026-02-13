Espana agencias

Punta Umbría (Huelva) celebra un pleno para personarse por Adamuz el día 18, un mes después del accidente

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) celebrará el próximo 18 de febrero, a las 12,00 horas, el Pleno extraordinario con el objetivo de aprobar formalmente su personación como acusación popular en el procedimiento judicial abierto tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Este pleno coincide con el día en el que se cumple un mes del siniestro que causó la muerte de 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la sesión ya ha sido convocada "en respuesta a la voluntad de avanzar con la mayor diligencia posible en este proceso, reafirmando su compromiso con las víctimas, sus familias y la defensa del interés general".

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que "desde el primer momento" el municipio ha estado "profundamente afectado" por este trágico suceso, "que ha tenido un fuerte impacto en nuestra localidad". "Por ello, consideramos necesario dar este paso y participar activamente en el procedimiento judicial", ha remarcado.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que como institución tienen "la responsabilidad de acompañar a las víctimas y a sus familias, así como de contribuir a que se esclarezcan los hechos con todas las garantías".

La celebración de este Pleno extraordinario permitirá la adopción del acuerdo necesario para formalizar la personación del Ayuntamiento en la causa judicial, culminando así el expediente iniciado mediante providencia de Alcaldía.

En este sentido, Hernández Cansino ha afirmado que espera "contar con el apoyo de todos los grupos". Con esta actuación, el Ayuntamiento de Punta Umbría "confirmará su compromiso con la justicia, la transparencia y el apoyo a las personas afectadas por esta tragedia", ha concluido el regidor municipal.

Caber recordar que el Ayuntamiento de Huelva lleva también al pleno ordinario de febrero, que se celebrará el próximo día 27 a las 09,00 horas, su personación como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz y ha apelado a la "unidad", así como pedirá el apoyo "unánime" para tomar esta medida. Una vez aprobado, se remitirá la solicitud de personación al Tribunal de Instancia Plaza 2 de Montoro (Córdoba), órgano encargado de la instrucción del caso.

