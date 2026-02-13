Espana agencias

Primeras cancelaciones de barcos en el Estrecho por la fuerza de la borrasca

Ceuta, 13 feb (EFE).- Las compañías navieras que operan en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) han comenzado este viernes a suspender los servicios como consecuencia de la fuerza de la borrasca Nils, que provocará vientos de más de 80 kilómetros por hora.

La compañía naviera Balearia ha advertido de que el buque de alta velocidad "Jaume III", que diariamente efectúa cinco rotaciones al día entre las dos orillas del Estrecho, ha cancelado todas las salidas de hoy por las adversas condiciones meteorológicas.

Por su parte, la naviera DFDS también ha decidido mantener amarrado a puerto a su buque rápido debido al mal tiempo.

La tercera naviera que opera en la zona, Armas Trasmediterránea, está previsto que se pronuncie en las próximas horas.

Según ha informado el área de Protección Civil de Ceuta, la ciudad se encuentra inmersa en avisos amarillo y naranja tras los nuevos partes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ante la evolución desfavorable asociada a la borrasca Nils.

Según la información trasladada por Aemet, la autonomía ceutí permanece en aviso amarillo por viento desde las 03:00 horas hasta las 21:00 horas de este viernes, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, y también por fenómenos costeros desde las 03:00 horas de esta madrugada hasta las 23:59 horas de hoy.

La ciudad también está en aviso naranja por fenómenos costeros desde las 06:00 horas hasta las 21:00 horas de hoy con vientos de componente oeste o noroeste con intervalos de fuerza 8 y mar combinada del oeste de hasta 3 a 4 metros.

Por esta circunstancia, se ha procedido al cierre y señalización de parques y jardines, así como de zonas arboladas con riesgo de caída de ramas, al cierre y balizamiento de accesos a las playas y a la suspensión de actividades deportivas en el litoral, tanto en playa como en el mar, incluida la pesca recreativa.

Protección Civil insiste en la necesidad de extremar la prudencia y mantener conductas de autoprotección. EFE

(vídeo)

