La economista del siglo XIX que hoy cumpliría 155 años: una mártir del socialismo al tiempo que referente del feminismo obrero

Retrato de Rosa Luxemburgo, política y economista, quien sostiene la mirada firmemente. / Imagen de archivo

La figura de Rosa Luxemburgo (Polonia, 1871 - Alemania, 1919), considerada una de las grandes revolucionarias de la historia contemporánea, ha sido objeto de análisis continuado por sus profundas aportaciones al socialismo democrático, su papel en la emancipación obrera y su crítica a los modelos de partido y poder vigentes a comienzos del siglo XX.

Vinculada desde la adolescencia al activismo marxista, Luxemburgo ha pasado a ser un referente intelectual y político recurrente para los debates actuales sobre democracia, feminismo y transformación social. Además, su legado feminista se enmarca en la emancipación de la mujer obrera como figura central de sus reivindicaciones intelectuales y políticas.

El compromiso de Rosa Luxemburgo con el movimiento obrero y su crítica al autoritarismo la llevaron a militar en el Partido Polaco-Marxista a los 16 años y a exiliarse en Zúrich a los 18 debido a la persecución policial. Su vida estuvo marcada por la defensa de la libertad política, que concebía como libertad para los disidentes. Siendo hija de un comerciante de Varsovia y enfrentándose tanto al sexismo como al antisemitismo, Luxemburgo obtuvo su doctorado universitario en una época en que muy pocas mujeres lograban acceder a ese nivel académico.

A mediados de la década de 1890, la economista se trasladó a Suiza para completar su formación y vincularse a los entornos revolucionarios en el exilio. Contrajo matrimonio con Gustav Lübeck en 1895, obteniendo así la nacionalidad alemana y la posibilidad de sumarse al movimiento obrero germano, el más influyente del periodo. Posteriormente, ingresó en el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y destacó en la Segunda Internacional por sus posiciones radicales.

Discurso de Rosa Luxemburgo durante el Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, en 1907. / Imagen de archivo - Grosby

Qué aportaciones hizo Rosa Luxemburgo al socialismo democrático: apodada “la polaca sanguinaria”

Desde 1905, Luxemburgo sostuvo un papel relevante en los debates sobre la estrategia revolucionaria. Apoyó la revolución rusa de 1905, viéndola como un anticipo de los procesos de transformación que se expandirían posteriormente, y defendió abiertamente la huelga general y la radicalización de la lucha obrera en Alemania. La prensa, recogiendo el clima de hostilidad interna y externa hacia su figura, llegó a denominarla “la polaca sanguinaria”, mientras que dentro de su propio partido sufría desprecio tanto por sus ideas como por su condición de mujer y militante del ala izquierda.

Junto a Karl Liebknecht, fundó la Liga Espartaquista, origen del Partido Comunista Alemán (KPD), y colaboró en la edición de Bandera Roja, periódico desde el que pretendía incidir en la coyuntura política del país. Fue arrestada y encarcelada en múltiples ocasiones por su actividad revolucionaria; entre 1903 y 1904 fue sentenciada a nueve meses de prisión bajo la acusación de injurias al Káiser, y en 1906 estuvo cuatro meses encarcelada en Varsovia tras participar directamente en la revolución polaca.

En cuanto a su pensamiento teórico, Luxemburgo abordó el fenómeno del imperialismo como mecanismo para prolongar la vida del capitalismo, argumentando que la expansión colonial servía para paliar las crisis cíclicas previstas por Marx. Además, fue crítica con Lenin, considerando que el centralismo democrático defendido por los bolcheviques restringía la democracia interna y relegaba a las masas obreras a un papel secundario. En sus escritos, insistió en que la libertad no podía limitarse a los miembros de un partido o del Gobierno.

Clara Ketkin y Rosa Luxemburgo, 1917, paseando de la mano. / Imagen de archivo - rosalux.de

La oposición de Rosa Luxemburgo al militarismo y las consecuencias de su asesinato

El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Rosa Luxemburgo. El grupo parlamentario socialdemócrata alemán aprobó el apoyo a los créditos de guerra, lo que llevó a la ruptura interna del partido en 1917 y a la posterior fundación del USPD (Socialdemócratas Independientes). Luxemburgo, firme defensora de la paz, fue arrestada el 20 de febrero de 1914 y condenada a un año de prisión por incitación a la rebelión.

Las autoras Carmen Urbita y Ana Garriga plantean una provocadora teoría: ¿podría la monja ser la nueva bruja como ícono feminista? Exploran cómo la vida conventual, más allá de la sumisión, fue un espacio de rebeldía y saberes femeninos que lograba perdurar.

En 1918 y 1919, participó en la revolución alemana, alineándose junto a Liebknecht con la huelga general y la radicalización contra el giro conservador de la socialdemocracia, que ya integraba el Gobierno. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados el 15 de enero de 1919 en Berlín por soldados encargados de sofocar el levantamiento; ambos fueron ejecutados de un disparo en la sien y arrojados a un canal, informa la página biográfica de Rosa Luxemburgo. Su muerte desató protestas violentas que se prolongaron hasta mayo de ese mismo año, dejando un balance de varios miles de muertos tras la represión militar.