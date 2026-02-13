CAI y Sporting San Miguelito mandan en Panamá tras cinco jornadas del Clausura 2026

Ciudad de Panamá, 12 feb (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el Sporting San Miguelito se ubican en la cima de sus respectivas conferencias al cierre este jueves de la quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El CAI se impuso por 1-0 al Veraguas United en un duelo directo por el liderato de la conferencia Oeste.

El tanto del triunfo chorrerano, que alcanza los 11 puntos, fue obra de Jaffet Obando. Los veragüenses, con siete unidades, se mantienen en la segunda posición del grupo.

El Plaza Amador logró su primera victoria del campeonato al vencer 1-0 al Árabe Unido de Colón.

José Murillo marcó el único gol del encuentro, resultado que permite a los placinos sumar cuatro puntos, aunque continúan en el último lugar del Este. Los colonenses, con siete unidades, ocupan la tercera plaza de la conferencia.

También por la mínima, el Unión Coclé derrotó 1-0 al Herrera F.C., gracias a un tanto de Mario Carmona.

Con el triunfo, los coclesanos llegan a siete puntos, se ubican cuartos en la tabla y se mantienen invictos, mientras que los herreranos siguen en el fondo del Oeste con dos unidades.

En la conferencia Este, el Tauro F.C. superó 3-1 al Umecit en el partido que abrió la jornada adelantada por las fiestas de carnaval.

Ángel Díaz, Saed Díaz y un autogol de Emanuel Gómez marcaron para los taurinos, que suman ocho puntos y se colocan segundos. Erick Rodríguez descontó para Umecit, cuarto con siete unidades y diferencia de gol de -1.

Por su parte, el Sporting San Miguelito venció 1-0 al Alianza F.C. con anotación de Joel Barría. El conjunto rojinegro llegó a ocho puntos y, con mejor diferencia de goles (+2), se ubica en el primer lugar del Este. Los aliancistas permanecen quintos con seis unidades.

En otro encuentro, el San Francisco F.C. y el Club Deportivo Universitario igualaron 3-3. Los franciscanos suman tres puntos y ocupan la quinta posición, mientras que los universitarios son terceros del Oeste con siete unidades y diferencia de gol de +1. EFE